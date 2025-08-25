القومي للمرأة يهنئ عبير مصطفى لحصدها 6 ذهبيات في بطولة أفريقيا

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهاني إلى البطلة المصرية عبير مصطفى بعد فوزها بـ ٦ ميداليات ذهبية في منافسات وزن ٦٩ كجم ببطولة أفريقيا للناشئين والشباب لرفع الأثقال، حيث توجت بثلاث ذهبيات في فئة الناشئين، وثلاث ذهبيات أخرى في فئة الشباب.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها بهذا الإنجاز الرياضي المشرف، الذي يعكس الإرادة القوية والعزيمة الفريدة للبطلة المصرية، ويؤكد ما تمتلكه من مهارات وقدرات استثنائية أهلتها لتحقيق هذا التفوق المتميز ورفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية الدولية، متمنية لها تحقيق المزيد من النجاحات والبطولات.