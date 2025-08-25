قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال يضرب الاهلى..ابراهيم فايق يكشف عن رحيل الجوهرة وفرمان من ريبيرو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 ..ترقبوها عبر هذا الرابط خلال أيام
تفاصيل صادمة وتحقيقات مستمرة.. هل قـتـ.ـل هالك هوجان؟ ابنته تثير الجدل مجددا حول وفاته
مدير جمعية الإغاثة الطبية: الوضع الإنساني في غزة كارثي
شعبة الدواء: مصر ملتزمة بالضوابط العالمية لصناعة الأدوية
تحريات وتفريغ كاميرات.. النيابة تحقق في حادث موكب وزير الكهرباء
السعودية ترد على رؤية إسرائيل الكبرى: جرائمكم تؤدي لتصعيد التوتر بالمنطقة
هبوط الأخضر| الدولار يخسر أرضه أمام الجنيه.. وخبراء الاقتصاد: يعكس قدرة السوق على امتصاص الضغوط
«بيحاولوا يشوهوني».. أول رد من نجم الزمالك السابق على قرار النادي بتحويله للتحقيق
وزير خارجية تركيا: إسرائيل تسعى لإبادة الفلسطينيين.. وندعم جهود مصر لوقف الحرب على غزة
الوزراء: خطوات جادة وسريعة لتطوير منظومة التعليم لخدمة سوق العمل
الأرصاد: انخفاض الحرارة وعودة الطقس للمعدلات الطبيعية.. وتحذيرات من اضطراب الملاحة غربًا
محافظات

حملات مكبرة للتصدى لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية بالإسكندرية

أحمد بسيوني

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات مكبرة للتصدى لأى محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أى مُخالف، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتعليمات أحمد خالد محافظ الإسكندرية.

وشدد محافظ الإسكندرية، بحسب بيان صادر عن المحافظة، على رؤساء الاحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لها بكل حزم مع ُمتابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية بكل أحياء المحافظة مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع اي مخالف.

وفى هذا الصدد، شن حى المنتزة أول حملة مُكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن تنفيذ إزالة عدد ٦ متغيرات مكانية عبارة عن أسوار علي مساحة ٦٠٠ متر بعزبة يحيي ، وعزبة بدوان وكذا إزالة عدد ٨ متغيرات مكانية عبارة عن أسوار علي مساحة ١٠٠٠ متر بعزبة خطاب وعزبة محسن الصغري.

وقام حي المنتزة ثان حملة مُكبرة تمكنت من تنفيذ عدد ١١ قرار إزالة تعديات عبارة عن أسوار وغرف مباني علي مساحة ٣ فدان و٣١ قيراط فضلا عن إزالة عدد ٣ متغيرات مكانية بعزبة حوض ١٠ بإجمالي مساحات ٤٢٠م.

ونفذ حي وسط حملة مُكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة شملت إزالة ٥ حالات تعدي بجزء ٦ حوشة ٤ وجزء ٢ حوشة ٨ ،جزء ١ حوشة ٧، وجزء ٢ حوشة ٩ بقرية أبيس ١٠ بإجمالي مساحات ٣٢١٠متر.

وواصل حى العامرية ثان حملاته لإزالة التعديات شملت إزالة دور أرضي وحوائط علي مسطح ١٦٠ متر بمنطقة الهوارية وكذا إزالة سور بمنطقة السلام علي مساحة ٥٠ متر فضلا عن إزالة حوائط بالدور الأرضي لأحد العقارات علي مساحة ٢١٥ متر بقرية البيصار بالإضافة إلى إزالة سور علي مساحة ١٠٠٠متر بمنطقة الناصرية الجديدة وكذا إزالة حوائط بالدور الأرضي بأحد العقارات علي مساحة ١٢٠ متر.

بينما قام مركز ومدينة برج العرب حملة مُكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن تنفيذ قرار إزالة متغير مكاني عبارة عن جلسة على مساحة  ١٠٠ متر بقرية بهيج فضلا عن إزالة غرفة على مساحة ٢٠٠متر بعزبة الجزار بالإضافة إلى فك شدة خشبية وإزالة أعمدة بشارع متفرع من شارع جمال عبدالناصر ببرج العرب القديم على مساحة ١٠٠ متر.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على إستمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه اي مخالف.

الاسكندرية حملات مكبرة الأراضي الزراعية التعديات محافظ الاسكندرية

