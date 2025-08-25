قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال يضرب الاهلى..ابراهيم فايق يكشف عن رحيل الجوهرة وفرمان من ريبيرو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 ..ترقبوها عبر هذا الرابط خلال أيام
تفاصيل صادمة وتحقيقات مستمرة.. هل قـتـ.ـل هالك هوجان؟ ابنته تثير الجدل مجددا حول وفاته
مدير جمعية الإغاثة الطبية: الوضع الإنساني في غزة كارثي
شعبة الدواء: مصر ملتزمة بالضوابط العالمية لصناعة الأدوية
تحريات وتفريغ كاميرات.. النيابة تحقق في حادث موكب وزير الكهرباء
السعودية ترد على رؤية إسرائيل الكبرى: جرائمكم تؤدي لتصعيد التوتر بالمنطقة
هبوط الأخضر| الدولار يخسر أرضه أمام الجنيه.. وخبراء الاقتصاد: يعكس قدرة السوق على امتصاص الضغوط
«بيحاولوا يشوهوني».. أول رد من نجم الزمالك السابق على قرار النادي بتحويله للتحقيق
وزير خارجية تركيا: إسرائيل تسعى لإبادة الفلسطينيين.. وندعم جهود مصر لوقف الحرب على غزة
الوزراء: خطوات جادة وسريعة لتطوير منظومة التعليم لخدمة سوق العمل
الأرصاد: انخفاض الحرارة وعودة الطقس للمعدلات الطبيعية.. وتحذيرات من اضطراب الملاحة غربًا
حوادث

إصابات وجروح.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء في السويس

المتهمون
المتهمون
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بالأسلحة البيضاء والعصى بالسويس.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السويس بحدوث مشاجرة بين طرف أول صاحب محل وشقيقه "أحدهما مصاب بسحجات متفرقة بالجسم"، وطرف ثان عاطلين "مصابان بجروح قطعية وكسور متفرقة بالجسم"، بسبب معاتبة الطرف الأول للطرف الثانى على قيامهما بالتجمع أمام المحل المملوك له وإحداث ضوضاء ، قام على إثرها الطرفين بالتعدى على بعضهما بالأسلحة البيضاء والعصى محدثين الإصابات المنوه عنها.

تم ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهتهما أقروا بإرتكابها على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مشاجرة السويس مشاجرة بالأسلحة البيضاء مقطع فيديو

كم هي تافهة الحياة.. تعرف علي آخر ما كتبته الصحفية الفلسطينية مريم أبو دقة قبل استشهادها

كم هي تافهة الحياة.. أخر ما كتبته الصحفية الفلسطينية مريم أبو دقة قبل استشهادها

تطوير التعليم

تعاون بين تطوير التعليم بالوزراء وجامعة ساكسوني لتأهيل الشباب للعمل في ألمانيا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

معنى النجوم الستة في شعار سيارات سوبارو

شعار سوبارو
شعار سوبارو
شعار سوبارو

بقع الشيخوخة .. أسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟

بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟
بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟
بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟

مقتل الكوميدي الأمريكي ريجي كارول بالرصاص

مقتل الكوميدي ريجي كارول إثر إصابته بأعيرة نارية
مقتل الكوميدي ريجي كارول إثر إصابته بأعيرة نارية
مقتل الكوميدي ريجي كارول إثر إصابته بأعيرة نارية

طريقة عمل عصير البنجر بالجزر

عمل عصير البنجر بالجزر:
عمل عصير البنجر بالجزر:
عمل عصير البنجر بالجزر:

لقطة من الفيديو

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

