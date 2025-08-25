إصابات وجروح.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء في السويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بالأسلحة البيضاء والعصى بالسويس.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السويس بحدوث مشاجرة بين طرف أول صاحب محل وشقيقه "أحدهما مصاب بسحجات متفرقة بالجسم"، وطرف ثان عاطلين "مصابان بجروح قطعية وكسور متفرقة بالجسم"، بسبب معاتبة الطرف الأول للطرف الثانى على قيامهما بالتجمع أمام المحل المملوك له وإحداث ضوضاء ، قام على إثرها الطرفين بالتعدى على بعضهما بالأسلحة البيضاء والعصى محدثين الإصابات المنوه عنها.

تم ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهتهما أقروا بإرتكابها على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.