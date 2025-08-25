كشف الناقد الرياضي فتحي سند عن حكم مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب فتحي سند :"محمود ناصف حكماً لمباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره فاركو على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد فاركو

وتنطلق مباراة الزمالك ضد فاركو غدا الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون سبورت.

حقق الزمالك الفوز على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري Nile”.