رئيس مجلس الدولة يبحث مع رئيسة القومي للمرأة تعزيز التعاون المشترك

استقبل المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم الاثنين، المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في لقاء جرى بمقر قصر الأميرة فوقية بالدقي، وحضر اللقاء الأمين العام وعدد من قضاة وقاضيات مجلس الدولة، وذلك بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتولي المستشار شلبي رئاسة مجلس الدولة.

وأشاد رئيس مجلس الدولة بالدور الحيوي الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في دعم وتعزيز إرادة المرأة المصرية وقدراتها في مختلف المجالات، خاصة في تنمية الأسرة، ومشاركتها الفعالة في سوق العمل محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى تمكينها من شغل المناصب القيادية في مؤسسات الدولة، وهو ما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

من جانبها، قدمت رئيسة المجلس القومي للمرأة التهاني للمستشار أسامة شلبي متمنية له دوام التوفيق، وأثنت على توجه رئاسة مجلس الدولة لدعم اعتلاء المرأة منصة القضاء داخل المجلس، وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وذلك عبر السماح بانضمام المرأة إلى بداية السلم القضائي لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وأكد المستشار أسامة شلبي شكره وتقديره للمستشارة أمل عمار، معربًا عن أمله في استمرار التعاون المثمر بين مجلس الدولة والمجلس القومي للمرأة لدعم حقوق المرأة والأسرة المصرية، بما يعزز رفعة الوطن ويحقق المزيد من الإنجازات.