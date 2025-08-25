محافظ الجيزة يُطلق التشغيل التجريبي لمحطتي صرف صحي "البرمبل" و"صول" بأطفيح

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الإثنين بجولة موسعة بمركز ومدينة أطفيح أطلق خلالها التشغيل التجريبي لمحطتي صرف صحي جديدتين، تُعدّان من المشروعات التنموية المهمة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية بالقرى الأكثر احتياجًا.

واستهل المحافظ جولته بتفقد محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بقرية البرمبل، التي تم تنفيذها بطاقة تصميمية تصل إلى 20 ألف متر مكعب يوميًا بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية بالقرية.

وأكد المحافظ عقب إطلاق التشغيل على أهمية التأكد من الجاهزية الكاملة لمولدات الكهرباء لتعظيم الاستفادة منها في حالات انقطاع التيار بما يضمن استدامة تشغيل المحطة واستمرارية الخدمة بكفاءة.

كما أطلق المحافظ التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية صول والتي تصل طاقتها التصميمية إلى 30 ألف متر مكعب يوميًا لخدمة أهالي قريتي صول ونزلة ترجم بما يعزز البنية التحتية في المناطق التي كانت تعاني من نقص هذه الخدمات الحيوية.

وقال محافظ الجيزة إن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات خصوصًا في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب، التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.

وأشار إلى أن المحطات الجديدة ستُسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين الذين عانوا لسنوات من نقص خدمات الصرف الصحي فضلًا عن دعم خطط التنمية المستدامة في الريف المصري.

وأضاف النجار أن ما تشهده قرى مركزي الصف وأطفيح من تطوير يُعدّ ترجمة واقعية لتوجيهات القيادة السياسية، التي تُولي اهتمامًا بالغًا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة في الريف، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في حياة المواطنين، وتُسهم في الحد من مشكلات الصرف الصحي المزمنة وتحسين البيئة العامة بالقرى.

كما شدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ والتشغيل لضمان كفاءة الأداء واستدامة الخدمة بالشكل المطلوب.

وأوضح النجار أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ الملائم لتسريع وتيرة إنجاز المشروعات بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية مشيرًا إلى أن الاهتمام بالبنية التحتية للقرى هو مدخل أساسي لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على أرض الواقع.