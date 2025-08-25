في ندوة بمعرض السويس للكتاب.. علماء الأوقاف : طلب العلم عبادة لا تنتهي

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أقام معرض السويس الثالث للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب ندوة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بعنوان "فضل العلم وأهمية القراءة"، شارك فيها عدد من علماء مديرية أوقاف السويس.

استهل الحديث فضيلة الشيخ إبراهيم الظافري، إمام وخطيب بإدارة أوقاف عتاقة، مؤكدًا أن طلب العلم فريضة شرعية على كل مسلم، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم".

وأوضح أن السلف الصالح جسّدوا هذا المبدأ عمليًا في حياتهم، إذ كانوا يقطعون المسافات الطويلة لطلب حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما أورد حديث أبي الدرداء عن فضل طالب العلم، وأن الملائكة تضع أجنحتها له رضا بما يصنع، وأن العلماء ورثة الأنبياء، مشيرًا إلى أن الإسلام دين القراءة والمعرفة، وقد بدأ نزول الوحي بقوله تعالى: "اقرأ باسم ربك الذي خلق".

وأضاف الظافري أن العلوم النافعة جميعها تدخل في إطار التكليف الإلهي بطلب العلم، سواء كانت علوم الدين أو الطب أو الفلك أو غيرها، لافتًا إلى أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب المزيد من المعرفة بقوله: "وقل رب زدني علما". وشدد على أن طالب العلم بمثابة مجاهد في سبيل الله، وأن القراءة المستمرة والاطلاع المتجدد هما السبيل إلى الإبداع والتميز.

فيما واصل فضيلة الشيخ عمر راشد، إمام وخطيب بمديرية أوقاف السويس، الحديث مؤكدًا أن تحصيل العلم لا يتحقق إلا بالاجتهاد والمثابرة، مستشهدًا بقول أحد العلماء: "بالمصباح والجلوس إلى الصباح".

وأضاف أن العلم لا يتوقف عند عمر معين، بل يستمر من المهد إلى اللحد، مشيرًا إلى أن احترام المعلم وإدراك مكانته من أهم أسس العملية التعليمية.

كما حذر الشيخ راشد من التجرؤ على الكلام في الدين بغير علم، خصوصًا في تفسير القرآن والأحاديث أو الفتوى، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار".

واختتمت الندوة بالتأكيد على أن القراءة والمعرفة هما مفتاحا التقدم، وأن طلب العلم عبادة دائمة لا تنتهي، ووسيلة لنهضة الأفراد والمجتمعات.