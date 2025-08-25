الخارجية السورية تدين بشدة التوغل العسكري الإسرائيلي في ريف دمشق

أدانت وزارة الخارجية السورية، بشدة التوغل العسكري الإسرائيلي في ريف دمشق، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، كشفت القناة العبرية "12"، عن تفاصيل اتفاقية أمنية وشيكة بين سوريا وإسرائيل، يجري إعدادها بوساطة أمريكية وبدعم من دول خليجية، في خطوة وصفت بأنها محاولة لإعادة ترتيب التوازنات الإقليمية بعد سنوات طويلة من الصراع.

وبحسب ما نقلته القناة، فإن الاتفاق يتركز على ضمان الأمن الإسرائيلي والحد من النفوذ الإيراني داخل سوريا، مع ترتيبات ميدانية تشمل منع تركيا من إعادة تسليح الجيش السوري، وحظر نشر أنظمة دفاع جوي أو صواريخ استراتيجية على الأراضي السورية، وهو ما تعتبره إسرائيل شرطاً أساسياً للحفاظ على تفوقها الجوي.

ويتضمن الاتفاق أيضاً إنشاء ممر إنساني يصل إلى منطقة جبل الدروز في السويداء لدعم الطائفة الدرزية في ظل التوترات المتصاعدة، إضافة إلى نزع السلاح من مرتفعات الجولان الممتدة بين دمشق والسويداء، بما يحد من أي تهديدات قريبة من الحدود الإسرائيلية.

في المقابل، نفت وزارة الخارجية السورية صحة ما يتداول بشأن موعد محدد لتوقيع اتفاق أمني مع إسرائيل في سبتمبر المقبل، ووصفت الأنباء المتداولة بأنها "عارية عن الصحة"، في إشارة إلى استمرار الغموض حول المسار الفعلي لهذه المباحثات.

ويندرج هذا التطور في سياق سلسلة تحركات دبلوماسية سرية شهدتها الأشهر الماضية، شاركت فيها الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، بهدف بلورة تسوية أمنية بين دمشق وتل أبيب.