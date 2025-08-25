البلشي: إخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي من النيابة

أعلن الكتاب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، صدور قرار بإخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي الذى تم القاء القبص عليه أمس .

وكان قد تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين صباح اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025 بطلب عاجل إلى النائب العام لإخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي الصحفي بجريدة الاخبار، وعضو النقابة ، الذي صدر قرار بضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة في القضية رقم (10491) لسنة 2025م، جنايات مركز فارسكور، المقيدة برقم (1327) لسنة 2025م، كلي دمياط.

أكدت النقابة في طلبها أن الزميل لم يتم إخطاره رسميًا بأي موعد للتحقيق، مخالفًا بذلك تعليمات النائب العام بشأن استدعاء الصحفيين.



اعتبرت النقابة أن مبررات الحبس الاحتياطي منتفية في حق الزميل، حيث إن له محل إقامة ثابت، ولا يخشى عليه من الهرب أو التأثير على مجريات التحقيق، وأن عضويته في النقابة تضمن حضوره بنفسه أو بوكيل عنه.

ترى النقابة أن استمرار حبس الزميل لحين تحديد جلسة أمام محكمة الموضوع يمثل عقوبة وليس إجراءً احترازيًا.

تم توقيف الزميل أمس الأحد 24 أغسطس 2025 إثر مشاجرة، ليفاجأ في قسم الشرطة بالقرار الصادر بحقه في قضية مقامة من موظفة في الإدارة المحلية.

* أحيلت القضية في البداية إلى المحكمة الاقتصادية، التي أقرت بعدم الاختصاص، ليتم إحالتها لاحقًا إلى محكمة الجنايات.

* كلفت النقابة محاميًا للتوجه إلى دمياط لحضور التحقيق مع الزميل، وتقديم طلب اخر للمحامي العام لنيابات دمياط بإخلاءسبيل الزميل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتظلم من قرار الحبس.

* أرسلت النقابة شهادة قيد لإثبات الصفة الصحفية للزميل إسلام الراجحي.

* تتابع النقابة ولجنة الحريات بها الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الزميل، وستوافيكم بأي مستجدات لحظة بلحظة.

