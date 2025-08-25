قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقابة المالية: 41 مليار جنيه أقساط التأمين التجاري خلال 5 أشهر
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة
محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أطفيح المركزي ويتابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة
انتهاء أزمة إسلام الراجحي الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم
شوط أول إيجابي بين زد ووادي دجلة في الدوري
إنتر ميلان يعلن رحيل كريستيان أصلاني معارًا إلى تورينو
أسعار حلاوة المولد 2025.. تبدأ من 120 جنيهاً
حزب الله يتحدى الحكومة اللبنانية: "لن نتخلي عن سلاحنا.. وبدونه نستسلم لإسرائيل"
المجلس القومي للطفولة يطلق حملة لحماية الأطفال بالتزامن مع بدء الدراسة
وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل
شريهان توجه رسالة دعم إلى أنغام بعد وعكتها الصحية
شايل طبنجة صوت وكلبش اكسسوار .. القبض على شخص يدعي أنه ضابط شرطة
رياضة

وزير الرياضة: التعاون مع اللجنة الأولمبية يرسخ بناء رياضة نظيفة وخالية من المنشطات

عبدالله هشام

نظمت اللجنة الأولمبية اليوم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، سيمنارًا توعويًا حول مكافحة المنشطات والتغذية الرياضية، وذلك في إطار منحة من التضامن الأولمبي للجنة اللاعبين، وبمشاركة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية

شهد فعاليات السيمنار حضور اللواء حازم حسني الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية، والدكتور سعيد حسب الله مدير عام الطب النفسي بـ وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من اللاعبين والمدربين، وذلك بالقاعة الرئيسية بمقر اللجنة الأولمبية المصرية.

تضمن البرنامج محاضرات توعوية متخصصة، حيث قدمت الأستاذة إيمان جمعة، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، محاضرة بعنوان “نظرة عامة عن المنشطات وقواعد انتهاك لوائح مكافحة المنشطات”. كما ألقى الدكتور كريم صلاح، مدير إدارة التعليم بالمنظمة، محاضرة بعنوان “قائمة المواد المحظورة وبرنامج ADEL التعليمي” الموجه للرياضيين والمدربين.

وأكدت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات التزامها بالتعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية لتطوير رياضة نظيفة وخالية من المنشطات، من خلال تنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية تستهدف مختلف الفئات الرياضية.

كما أعلنت المنظمة عن تنظيم ورشة عمل متخصصة في التغذية الرياضية يوم السبت 30 أغسطس الجاري بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، تحت عنوان “التغذية السليمة وبدائل استخدام المكملات الغذائية”، يقدمها الدكتور مصطفى حسن، أخصائي تغذية الرياضيين المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن التعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية يمثل شراكة استراتيجية تستهدف حماية الرياضيين وتقديم كل سبل الدعم لهم، سواء على مستوى التوعية بمخاطر المنشطات أو تعزيز المعرفة بالتغذية السليمة، بما يضمن صناعة أبطال قادرين على المنافسة بقوة وحصد البطولات في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

يأتي هذا التعاون في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية على رفع مستوى الوعي والتثقيف بين اللاعبين والمدربين، حفاظًا على صحة وسلامة الأبطال المصريين، ودعمهم بالمعرفة اللازمة لتحقيق إنجازات رياضية مشرفة على المستويين الإقليمي والدولي.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي اللجنة الأولمبية وزارة الشباب والرياضة اللجنة الأوليمبية

