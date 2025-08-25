رئيس مدينة الغردقة: المشروعات التنموية تهدف لرفع كفاءة البنية التحتية

قام اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بجولة ميدانية شملت عددًا من المناطق الحيوية، في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لمتابعة سير المشروعات التنموية بالمدينة.

وتضمنت الجولة المرور على مناطق الزراعة، أكا، والمدارس لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال تركيب الإنترلوك وتطوير الشوارع.

وأكد رئيس المدينة خلال الجولة على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والجودة في التنفيذ، مع الإسراع في وتيرة العمل وفق الجداول الزمنية المقررة.

كما شدد على أهمية فتح محاور جديدة وتوسعة الشوارع بما يسهم في تحقيق سيولة مرورية وتخفيف الزحام داخل الأحياء السكنية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من المشروعات هو رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري لمدينة الغردقة بما يتماشى مع مكانتها السياحية المتميزة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لتطوير المدينة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.