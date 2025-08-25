بث مباشر.. احمد موسي يكشف تفاصيل جديدة عن سحب أرض نادي الزمالك

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، ومن المقرر أن تتناول حلقة اليوم العديد من القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين.

وبدأ موسي حديثه في أول الحلقة عن أرض نادي الزمالك الموجودة في أكتوبر، موضحا أن الأمر حدث في تطور كبير وخطير للغاية.

ويكشف موسي خلال الحلقة تفاصيل جديدة عن قطعة الأرض في حدائق اكتوبر.

القضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة

كما أنه من المقرر أن تشهد حلقة اليوم تناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تشغل بال المواطن والشارع المصري، كما يتطرق الإعلامي أحمد موسى إلى القضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة التي تم الوصول إليها.