دجل وشعوذة.. حبس شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين
نقل وزير الكهرباء لمستشفى دار الفؤاد بعد تعرض موكبه لحادث سير بطريق الإسكندرية
هل اتباع نظام غذائي نباتي يقلل خطر الإصابة بالسرطان إلى النصف تقريبا؟ دراسة تكشف مفاجأة
أقل دولار في البنوك اليوم 25-8-2025
5 سيارات أوتوماتيك زيرو أقل من 900 ألف جنيه.. بالأسعار
اركب سيارة أوتوماتيك فتحة سقف موديل 2022.. سعر الفبريكا
مظاهرات واسعة في اليونان تضامناً مع فلسطين واستنكاراً للهجمات الإسرائيلية على غزة | صور
هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل
كدمات واشتباه كسر.. حالة وزير الكهرباء بعد تعرضه لحادث على صحراوي أكتوبر
لم يسجل أو يستقبل.. المحلة يسعى لعرقلة تقدم الأهلي نحو قمة الدوري
باريس تستدعي السفير الأمريكي بعد رسالة “غير مقبولة” تتعلق بمعاداة السامية
تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أحمد موسى يطالب بإعدام الإخوان الصادر ضدهم أحكام .. عمرو الليثي يتكفل بتركيب عين صناعية للطفل زياد ..الاحتلال: استخدمنا نحو 40 صاروخا في هجمات صنعاء

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

خربوا وفجروا وقتلوا.. أحمد موسى يطالب بإعدام الإخوان الصادر ضدهم أحكام
 

قال الإعلامي أحمد موسى، إن «الإخواني لو لقي فرصة يحرق ويدمر البلد هيعمل كده ولكن عندنا أجهزة صاحية ومركزة قوي ليهم في الداخل والخارج»، مضيفا أن الشعب لن يسمح لهم بالتسلل من جديد ولن يسامحهم.

فقد عينه بسبب صاروخ.. عمرو الليثي يتكفل بتركيب عين صناعية للطفل زياد
 

استجاب الإعلامي عمرو الليثي لاستغاثة السيدة وفاء محمد، والدة الطفل زياد، والذي يبلغ من العمر 8 سنوات، بعد إصابته بعينه نتيجة ألعاب نارية مما تسبب في فقدان بصره وتعرضه للتنمر. 

القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية هي الأعنف تضرب مواقع متعددة في صنعاء

قال إياد الموسمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من عدن، إن العاصمة اليمنية صنعاء شهدت، مساء اليوم، موجة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة، نفذها سلاح الجو الإسرائيلي، في واحدة من أعنف الضربات التي تتعرض لها المدينة، بحسب إفادات شهود عيان.

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين حول حالة الطقس خلال الـ10 أيام المقبلة
 

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لا توجد موجات حارة طويلة متوقعة خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أنه سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية على مدار الـ10 أيام المقبلة مع فرص لظهور السحب المنخفضة.



بيت العائلة المصرية في لندن: نحن فى ظهر القيادة السياسية ونؤيدها ونقف ضد أعداء الوطن
 

أكد مصطفى رجب، رئيس بيت العائلة المصرية فى لندن، أن  المصريين في لندن استجابوا للنداء لتنظيم وقفة تضامنية وأتوا من أماكن بعيدة على مختلف الأعمار، مما يؤكد حب المصريين لوطنهم.

أحمد موسى: الإخوان وراء إرهاب السفارات المصرية في الخارج وحصارها


قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخواني لو لقي فرصة يحرق ويدمر البلد هيعمل كده ولكن عندنا أجهزة صاحية ومركزة قوي ليهم في الداخل والخارج، والشعب لن يسمح لهم بالتسلل من جديد ولن يسامحهم.

مصادر طبية: 52 شهيدا جراء عدوان الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم
 

كشفت مصادر طبية عن ارتقاء 52 شهيدا جراء عدوان الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

جيش الاحتلال: استخدمنا نحو 40 صاروخا في هجمات صنعاء

كشف جيش الاحتلال أنه استخدم نحو 40 صاروخا في هجمات صنعاء، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.


رئيس بيت العائلة المصرية في لندن: المصريون يوجهون رسالة دعم للدولة والقضية الفلسطينية
 

أكد مصطفى رجب، رئيس بيت العائلة المصرية في لندن، أن الوقفات التضامنية التي نظمتها الجاليات المصرية في عدد من المدن الأوروبية مؤخرًا، وعلى رأسها لندن، حملت رسائل قوية وواضحة، أبرزها الدعم الكامل للدولة المصرية ومواقفها السياسية، لا سيما في ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية .

ختام تصفيات المجموعة الأولى من برنامج دولة التلاوة بمحافظة القاهرة
 

رصدت شيرين مجدي مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، الفعاليات الختامية للتصفيات الأولية لمسابقة "دولة التلاوة" المقامة في مسجد عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة، تحت رعاية وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بمشاركة متسابقين من 5 محافظات هي: القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف.


جمال شعبان: العامل الوراثي قد يكون سببا للإصابة بأمراض القلب

أكد الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، أن العامل الوراثي قد يكون عامل للإصابة بأمراض القلب، ومن الممكن أن يكون العالم الوراثي له تأثير في حدوث السكتات القلبية والوفاة.



 

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

محكمة - أرشيفية

شيكات تجاوزت المليار.. تأييد أحكام حبس شقيق الفنان عماد زيادة 12 سنة

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

محافظ الأقصر يشارك في ورشة عمل التنمية المحلية ويسلم شهادات لـ 50 مشاركًا

خلال الافتتاح

محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض أهلاً مدارس 2025

مديرية الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ دورة تدريبية حرفية في مجال الخياطة

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

