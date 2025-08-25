أحمد موسى يطالب بإعدام الإخوان الصادر ضدهم أحكام .. عمرو الليثي يتكفل بتركيب عين صناعية للطفل زياد ..الاحتلال: استخدمنا نحو 40 صاروخا في هجمات صنعاء

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

خربوا وفجروا وقتلوا.. أحمد موسى يطالب بإعدام الإخوان الصادر ضدهم أحكام



قال الإعلامي أحمد موسى، إن «الإخواني لو لقي فرصة يحرق ويدمر البلد هيعمل كده ولكن عندنا أجهزة صاحية ومركزة قوي ليهم في الداخل والخارج»، مضيفا أن الشعب لن يسمح لهم بالتسلل من جديد ولن يسامحهم.

فقد عينه بسبب صاروخ.. عمرو الليثي يتكفل بتركيب عين صناعية للطفل زياد



استجاب الإعلامي عمرو الليثي لاستغاثة السيدة وفاء محمد، والدة الطفل زياد، والذي يبلغ من العمر 8 سنوات، بعد إصابته بعينه نتيجة ألعاب نارية مما تسبب في فقدان بصره وتعرضه للتنمر.

القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية هي الأعنف تضرب مواقع متعددة في صنعاء

قال إياد الموسمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من عدن، إن العاصمة اليمنية صنعاء شهدت، مساء اليوم، موجة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة، نفذها سلاح الجو الإسرائيلي، في واحدة من أعنف الضربات التي تتعرض لها المدينة، بحسب إفادات شهود عيان.

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين حول حالة الطقس خلال الـ10 أيام المقبلة



أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لا توجد موجات حارة طويلة متوقعة خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أنه سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية على مدار الـ10 أيام المقبلة مع فرص لظهور السحب المنخفضة.





بيت العائلة المصرية في لندن: نحن فى ظهر القيادة السياسية ونؤيدها ونقف ضد أعداء الوطن



أكد مصطفى رجب، رئيس بيت العائلة المصرية فى لندن، أن المصريين في لندن استجابوا للنداء لتنظيم وقفة تضامنية وأتوا من أماكن بعيدة على مختلف الأعمار، مما يؤكد حب المصريين لوطنهم.

أحمد موسى: الإخوان وراء إرهاب السفارات المصرية في الخارج وحصارها



مصادر طبية: 52 شهيدا جراء عدوان الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم



كشفت مصادر طبية عن ارتقاء 52 شهيدا جراء عدوان الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

جيش الاحتلال: استخدمنا نحو 40 صاروخا في هجمات صنعاء



كشف جيش الاحتلال أنه استخدم نحو 40 صاروخا في هجمات صنعاء، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



رئيس بيت العائلة المصرية في لندن: المصريون يوجهون رسالة دعم للدولة والقضية الفلسطينية



أكد مصطفى رجب، رئيس بيت العائلة المصرية في لندن، أن الوقفات التضامنية التي نظمتها الجاليات المصرية في عدد من المدن الأوروبية مؤخرًا، وعلى رأسها لندن، حملت رسائل قوية وواضحة، أبرزها الدعم الكامل للدولة المصرية ومواقفها السياسية، لا سيما في ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية .

ختام تصفيات المجموعة الأولى من برنامج دولة التلاوة بمحافظة القاهرة



رصدت شيرين مجدي مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، الفعاليات الختامية للتصفيات الأولية لمسابقة "دولة التلاوة" المقامة في مسجد عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة، تحت رعاية وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بمشاركة متسابقين من 5 محافظات هي: القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف.



جمال شعبان: العامل الوراثي قد يكون سببا للإصابة بأمراض القلب



أكد الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، أن العامل الوراثي قد يكون عامل للإصابة بأمراض القلب، ومن الممكن أن يكون العالم الوراثي له تأثير في حدوث السكتات القلبية والوفاة.





