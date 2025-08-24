مجدي سعيد: المصريون بالخارج يقفون صفا واحدا خلف الدولة والقيادة السياسية

أكد مجدي سعيد، رئيس المجلس العام للمجتمع المصري في هولندا، أن المصريين بالخارج يقفون صفا واحدا خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية، من أجل الدفاع عن أمن واستقرار مصر في مواجهة محاولات الفوضى والتحريض.

وقال مجدي سعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي ام سي”، ان أبناء الجالية المصرية في هولندا نظموا وقفة حاشدة للتأكيد على دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصهم على حماية السفارة.

وتابع رئيس المجلس العام للمجتمع المصري في هولندا، أن قوات الشرطة الهولندية كثّفت وجودها لتأمين الفعاليات، خاصة مع تزامنها مع مظاهرة معارضة، مؤكدا أن بعض المشاركين في الجانب الآخر رفعوا أعلامًا أجنبية من بينها العلم الإسرائيلي.