المصريون بالخارج يطلقون مبادرة وطنك أمانة لمواجهة الشائعات ودعم الدولة

أكدت الدكتورة جيهان جادو، عضو الجالية المصرية في فرنسا، رفضها التام للأحداث الأخيرة التي شهدتها هولندا أمام السفارة المصرية، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات لا يقبل بها أي مصري حر.

وأوضحت جادو، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن مبادرة "وطنك أمانة" التي أطلقها المصريون بالخارج، تهدف إلى دعم الدولة المصرية والتصدي لحملات التضليل والشائعات، عبر نشر الحقائق وتعريف الرأي العام بحقيقة الأوضاع في مصر.

وأضافت أن الدولة المصرية تواجه ضغوطًا غير مسبوقة في هذه المرحلة، وسط محاولات متعمدة لنشر الشائعات، إلا أن القاهرة تدرك أبعاد ما يحدث جيدًا، لافتة إلى أن أبناء المبادرة يعملون على توسيع نطاقها بين مختلف الجاليات المصرية في أنحاء العالم.

وشددت عضو الجالية المصرية في فرنسا على أن "قلة قليلة من الخارج تحاول الإساءة إلى صورة مصر"، مؤكدة أن دور الجاليات المصرية يتمثل في مواجهة تلك المحاولات والتصدي لأي اعتداءات أو تجاوزات بحق السفارات المصرية في الخارج.

