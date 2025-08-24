صاحب واقعة دعم حارس السفارة المصرية في هولندا يكشف الحقائق

قال يوسف حواس، عضو اتحاد شباب مصر بالخارج: “عندما رأيت الفيديوهات التي حدثت ناحية السفارة فى هولندا وجدت حارس السفارة متضايق جدا، وأن الولد الإرهابي شتمه، وقولت لا أنا هربيه أمام العالم كله، ونشرت بوست وقولت أني هراضيه، وجدت أن أحد الصفحات طلبت مني فتح بث مباشر”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “جيبتله ورود وأديتهاله وكان راضي جدا وكتبت جواب شكر للسفير، والسفارة دي باب بيتي حرفيا”.

وتابع: “عندما نشرت هذا المنشور وجدت تفاعلا كثيرة عليه، والناس كانت سعيدة”.