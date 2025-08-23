قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير استراتيجي: مصر أول دولة تدفع بالمساعدات وتتوسط لعقد هدنة في غزة
أحمد موسى: اللي يقرب من أي سفارة مصرية في الخارج يتمسك ويتمسح بيه البلاط
جانتس يقترح حكومة إسرائيلية مؤقتة لإطلاق سراح الرهائن.. وبن جفير يرفض بشدة
سوريا تنفي شائعات تسمم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة
برلماني: مصر قادرة على صد أي اعتداء على سفاراتها.. ومواصلة جهودها لدعم غزة
خبير: إسرائيل تتوسع أفقيا على حساب الدول العربية بوساطة ترامب
رابط نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال بالأزهر الشريف
دوامات صعبة.. أحمد موسى ينفعل بسبب غرق فتيات بشاطئ أبو تلات
سما المصري تقبل عرض وظيفة بـ 50 ألف جنيه.. حقيقة ولا تريند؟
الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم 2025 | رابط وموعد
تدريب بالذخيرة الحية.. مستشار بالأكاديمية العسكرية عن النجم الساطع: قدرة مصرية على التخطيط
في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العبيدي: الجالية المصرية بالنمسا تقف صفا واحدا لدعم الدولة والقيادة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الخالق صلاح

قال بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في النمسا، إن الجاليات المصرية في الخارج تواصل دورها الوطني في مواجهة حملات التشويه التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية، موضحاً أن الوقفات التضامنية التي انطلقت في هولندا وفرنسا وإيطاليا والنمسا وغيرها من الدول الأوروبية تحمل رسالة واضحة للعالم بأن المصريين في الخارج يقفون صفاً واحداً خلف دولتهم وقيادتهم السياسية.

 وأكد أن مبادرة "وطنك أمانة" تعكس عمق ارتباط المصري المغترب بوطنه، مشدداً على أن الجاليات المصرية تمثل خط الدفاع الأول عن صورة الدولة المصرية.

وأضاف العبيدي، في تصريحات لـ قناة إكسترا نيوز، أن المصريين في النمسا قدّموا نموذجاً مشرفاً في وقفتهم التضامنية، حيث أكدوا دعمهم الكامل للمؤسسة العسكرية والشرطة المصرية، ورفضهم لكل المحاولات المغرضة التي تستهدف النيل من استقرار الوطن أو تشويه صورته أمام الرأي العام العالمي. 

وأوضح أن مصر تظل حجر الأساس في الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ عقود طويلة، وأن مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي النبيلة رسخت صورة مصر كدولة محورية في حماية الأمن القومي العربي.

وأكد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في النمسا أن السلطات النمساوية رحبت بالوقفة التضامنية بعد تقديم طلب رسمي، في إطار احترام القوانين المحلية، مشيراً إلى أن المصريين في الخارج ملتزمون بالقوانين في الدول التي يقيمون بها، كما يطالبون الآخرين باحترام سيادة الدولة المصرية وقوانينها. 

وختم العبيدي بتأكيد أن هذه الوقفات لن تتوقف، بل ستظل مستمرة كلما احتاجت مصر إلى أبنائها في الخارج، قائلاً إن "المصري في المهجر عاشق لتراب وطنه، ولن يتوانى لحظة عن الدفاع عنه".

الجالية المصرية القيادة السياسية الإخوان الإرهابية النمسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

خريجو دفعة كفر الشيخ

قوتنا في شبابنا.. تخريج دفعة جديدة من متطوعي صندوق مكافحة الإدمان بكفر الشيخ

محافظ الوادي الجديد

الوادي الجديد .. تنفيذ 87 مشروعا خدميا وتنمويا لخدمة 400 ألف مواطن

نادى دمياط

استئناف تدريبات فريق كرة القدم الأول بنادي دمياط

بالصور

بحضور أشرف زكي وفردوس عبد الحميد .. بدء عزاء يحيي عزمي بمسجد الشرطة

عزاء يحيي عزمي
عزاء يحيي عزمي
عزاء يحيي عزمي

البقدونس والخس والجرجير.. لماذا عليك تناول الخضروات الورقية؟

الخضروات الورقية
الخضروات الورقية
الخضروات الورقية

للمرة الثانية ‏.. أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي بعد انتصار مثير على النصر

أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي
أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي
أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي

حسام موافي يحذر: تورم الرجلين قد يشير إلى مشاكل في القلب أو الكبد أو الكلى

أسباب تورم الرجلين
أسباب تورم الرجلين
أسباب تورم الرجلين

فيديو

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد