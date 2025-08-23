العبيدي: الجالية المصرية بالنمسا تقف صفا واحدا لدعم الدولة والقيادة السياسية

قال بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في النمسا، إن الجاليات المصرية في الخارج تواصل دورها الوطني في مواجهة حملات التشويه التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية، موضحاً أن الوقفات التضامنية التي انطلقت في هولندا وفرنسا وإيطاليا والنمسا وغيرها من الدول الأوروبية تحمل رسالة واضحة للعالم بأن المصريين في الخارج يقفون صفاً واحداً خلف دولتهم وقيادتهم السياسية.

وأكد أن مبادرة "وطنك أمانة" تعكس عمق ارتباط المصري المغترب بوطنه، مشدداً على أن الجاليات المصرية تمثل خط الدفاع الأول عن صورة الدولة المصرية.

وأضاف العبيدي، في تصريحات لـ قناة إكسترا نيوز، أن المصريين في النمسا قدّموا نموذجاً مشرفاً في وقفتهم التضامنية، حيث أكدوا دعمهم الكامل للمؤسسة العسكرية والشرطة المصرية، ورفضهم لكل المحاولات المغرضة التي تستهدف النيل من استقرار الوطن أو تشويه صورته أمام الرأي العام العالمي.

وأوضح أن مصر تظل حجر الأساس في الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ عقود طويلة، وأن مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي النبيلة رسخت صورة مصر كدولة محورية في حماية الأمن القومي العربي.

وأكد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في النمسا أن السلطات النمساوية رحبت بالوقفة التضامنية بعد تقديم طلب رسمي، في إطار احترام القوانين المحلية، مشيراً إلى أن المصريين في الخارج ملتزمون بالقوانين في الدول التي يقيمون بها، كما يطالبون الآخرين باحترام سيادة الدولة المصرية وقوانينها.

وختم العبيدي بتأكيد أن هذه الوقفات لن تتوقف، بل ستظل مستمرة كلما احتاجت مصر إلى أبنائها في الخارج، قائلاً إن "المصري في المهجر عاشق لتراب وطنه، ولن يتوانى لحظة عن الدفاع عنه".