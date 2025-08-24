رئيس الجالية المصرية بألمانيا: وقفاتنا أمام السفارات لمناصرة بلدنا ضد الإرهاب

أكد علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية فى ألمانيا، أن المؤتمر السادس للمصريين فى الخارج يعكس علاقات المصريين فى الخارج مع القيادة السياسية، ويعطي معني بإهتمام القيادة بالمصريين بالخارج.

وأضاف خلال لقائه عبر زووم ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “المؤتمر كان ناجحا تحت قيادة سيادة النائب والوزير، ووقفاتنا أمام السفارات المصرية كانت بالفطرة لمناصرة مصر ضد الإرهاب”.

وتابع: “نحن قوي لا يستهان بها سواء المصريين بالخارج أو الداخل، ولدينا جيشنا العظيم فى مصر يحمينا ويحمي بلده، وهناك مصريين بالخارج لديهم إستعداد يفدوا مصرنا الغالية بدمائنا ولن نسمح بأى مساس لسفاراتنا المصرية بالخارج”.