لدعم الدولة المصرية وتصحيح المفاهيم المغلوطة.. تفاصيل مبادرة "وطنك أمانة"

تحدثت جيهان جادو عضو الجالية المصرية في فرنسا، عن مبادرة "وطنك أمانة" الخاصة بالمصريين في الخارج، قائلة: حب المصريين بالخارج للدولة المصرية كان السبب الأساسي في تحركنا وإطلاق تلك المبادرة.

وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أننا نعمل على رد الشائعات المغلوطة عن مصر، متابعة: اتفقنا على تعميم تلك المبادرة في كل دول العالم، وذلك لدعم الدولة المصرية.

واسترسلت: يجب أن يكون لنا دور في حماية سمعة مصر، ونمنع فكرة التعدي علي السفارات والبعثات الدبلوماسية والقنصليات، ولذلك قررنا إطلاق مبادرة "وطنك أمانة" لدعم البلد وتصحيح المعلومات المغلوطة.

ولفتت إلى أن هناك تضافر واضح من قبل المصريين بالخارج، لمنع الشائعات المغلوطة عن الدولة المصرية في الانتشار ونشر الوعي بالمعلومات الصحيحة.

وشددت على أن المبادرة بمثابة رسالة هامة للغاية للعالم كله، حيث نقول للعالم إن المصريين في الخارج يدعمون بلدهم ويقفون في صفها، متابعة: مصر أرض مقدسة والعالم أجمع يعرف مدى أهمية الدولة ودورها القوي.