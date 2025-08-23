قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ سوهاج يتابع تداعيات حادث غرق طالبات المحافظة بالإسكندرية
احتجاجا على موقفها من إسرائيل.. موجة استقالات جماعية تهز الحكومة الهولندية
زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة
الأزهر يعلن حاجته لعاملات في رياض الأطفال بعقود.. اعرف الشروط والتفاصيل
اليونيفل: نساعد بإزالة الركام والمخلفات غير المنفجرة لإعادة السكان إلى جنوب لبنان
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد والعظمى في القاهرة 37
الجالية المصرية بهولندا: داعمون للقيادة السياسية واستقرار الوطن
وصول أكبر القوافل الطبية للعريش مقدمة من مصر الخير
مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة
علي الطيب يكشف لـ صدي البلد أسرار و كواليس شخصيته في مسلسل 220 يوم ..خاص
صراخ وبكاء.. كيف تحولت رحلة ترفيهية إلى حادث مفجع في غضون ثوانِ معدودة؟
الجالية المصرية بهولندا: داعمون للقيادة السياسية واستقرار الوطن

قالت سحر رمزي المتحدث الإعلامي بالمجلس الأعلى للجالية المصرية في هولندا، إن الجالية المصرية نظمت وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية للتأكيد على دعمها الكامل للدولة المصرية وقيادتها السياسية، ورفضها محاولات التشويه أو المزايدة على الموقف الوطني لمصر تجاه القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

 وأوضحت أن المصريين في الخارج يرفضون أي محاولات للنيل من أمن واستقرار الوطن، مؤكدة أن الرسالة الرئيسية التي يحملونها هي أن "مصر وطن قوي، وأمانة في أعناق أبنائها".

وأضافت رمزي، في مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز، أن الوقفة مرخّص لها بشكل رسمي من السلطات الهولندية، وأن الشرطة هناك تفهم جيداً أن تحرك الجالية هدفه دعم القيادة السياسية ودور مصر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري.

 وأشارت إلى أن الإعلام الهولندي التقط الرسالة بوضوح، حيث يرى أن مصر تقوم بجهود حقيقية في تقديم المساعدات الإنسانية، في الوقت الذي بات فيه الرأي العام الأوروبي مدركاً لعدوانية الممارسات الإسرائيلية في غزة.

وأكدت المتحدثة الإعلامية باسم المجلس الأعلى للجالية المصرية أن أبناء الجالية سيواصلون فعالياتهم، سواء عبر التظاهرات أو المؤتمرات، حتى تصل رسالة المصريين في الخارج للعالم بأسره بأنهم يقفون خلف وطنهم وقيادتهم السياسية. 

وشددت على أن مصر تحمي حدودها وأرضها وتدافع عن أمنها القومي وعن استقرار المنطقة بأسرها، مشيرة إلى أن كل المحاولات التي تستهدف التشويه أو المزايدة على الموقف المصري مرفوضة تماماً.

