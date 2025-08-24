فقد عينه بسبب صاروخ.. عمرو الليثي يتكفل بتركيب عين صناعية للطفل زياد

استجاب الإعلامي عمرو الليثي لاستغاثة السيدة وفاء محمد، والدة الطفل زياد، والذي يبلغ من العمر 8 سنوات، بعد إصابته بعينه نتيجة ألعاب نارية مما تسبب في فقدان بصره وتعرضه للتنمر.

تركيب عين صناعية

وأكدت الأم أن تكلفة تركيب عين صناعية تتراوح بين 20 و25 ألف جنيه، في ظل ظروفها المعيشية الصعبة، حيث تعيش بدون دخل ثابت سوى نفقة شهرية لا تتجاوز 600 جنيه.

ووسط مشاعر مؤثرة، أعلن الإعلامي عمرو الليثي عن تكفل البرنامج بكامل تكلفة تركيب العين الصناعية للطفل زياد، إدخالًا للفرحة على قلبه وأسرته.

مشروع البقالة

كما استقبل البرنامج اتصالًا من أم مصطفى، أرملة تبلغ من العمر 50 عامًا، تسعى لتوفير بضاعة لمحل بقالة صغير يعينها على إعالة ابنيها، أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واستجابةً لطلبها، قرر الإعلامي عمرو الليثي والبرنامج توفير كافة مستلزمات مشروع البقالة دعمًا لها.