وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال
موعد انتهاء الصيف فلكيا وانكسار الموجة الحارة
تشكيل ريال مدريد أمام أوفييدو في الدوري الإسباني
خاص| والد حسام حبيب يكشف حقيقة خبر القبض على نجله في قضية مخدرات
120 دقيقة تكشف مستقبل السياحة في فنزويلا.. ماذا قال سفير كاركاس لدى القاهرة؟
هل يجوز نقل الموتى من مدفن لآخر؟.. أمين الفتوى يجيب
حسام بدراوي: 3 مواقف جعلت الجمهوريين والديمقراطيين يخشون من ترامب
أحمد موسى: الإخوان بيعملوا إرهاب للسفارات المصرية في الخارج ويحاصروها
أحدها يتعلق بالدراسة.. 10 قرارات مهمة لمحافظ الوادي الجديد
جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل .. أسرة العروس تعلق والأوقاف ترد
البيئة تزيل كميات كبيرة من شباك صيد الطيور المهاجرة بشمال محمية البرلس
مانشستر يونايتد يتعادل 1-1 مع فولهام في الدوري الإنجليزي
توك شو

فقد عينه بسبب صاروخ.. عمرو الليثي يتكفل بتركيب عين صناعية للطفل زياد

الإعلامي عمرو الليثي
الإعلامي عمرو الليثي
قسم التوك شو

استجاب الإعلامي عمرو الليثي لاستغاثة السيدة وفاء محمد، والدة الطفل زياد، والذي يبلغ من العمر 8 سنوات، بعد إصابته بعينه نتيجة ألعاب نارية مما تسبب في فقدان بصره وتعرضه للتنمر. 

تركيب عين صناعية

وأكدت الأم أن تكلفة تركيب عين صناعية تتراوح بين 20 و25 ألف جنيه، في ظل ظروفها المعيشية الصعبة، حيث تعيش بدون دخل ثابت سوى نفقة شهرية لا تتجاوز 600 جنيه.

ووسط مشاعر مؤثرة، أعلن الإعلامي عمرو الليثي عن تكفل البرنامج بكامل تكلفة تركيب العين الصناعية للطفل زياد، إدخالًا للفرحة على قلبه وأسرته.

 مشروع البقالة

كما استقبل البرنامج اتصالًا من أم مصطفى، أرملة تبلغ من العمر 50 عامًا، تسعى لتوفير بضاعة لمحل بقالة صغير يعينها على إعالة ابنيها، أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واستجابةً لطلبها، قرر  الإعلامي عمرو الليثي والبرنامج توفير كافة مستلزمات مشروع البقالة دعمًا لها.

عمرو الليثي الطفل زياد العين الصناعية

