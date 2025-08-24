قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يوجه رسالة قوية لـ جماعة الإخوان على الهواء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني لبحث سبل التعاون العسكري| صور
التنسيق الثلاثاء رسميا .. كليات المرحلة الثالثة وخطوات تسجيل الرغبات
عناية بالغة.. وزيرة التضامن تزور "بيت صغير" وتؤكد على تطوير منظومة رعاية الأطفال| صور
ضمير يقظ.. محافظ بني سويف يكرم مسعف وسائق أعادا 1.5 مليون جنيه لصاحبته
بيان من اتحاد السلة بشأن تعديل نظام دوري السوبر للرجال والسيدات والمرتبط
دعاء قضاء الدين .. بـ 15 كلمة يسدده الله عنك ولو كان بحجم جبل
حقيقة مشاركة أحمد عبد القادر لأول مرة في تدريبات الأهلي
وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة
انتقمت منه ومشيت في جنازاتهم.. اعترافات المتهمة بالتخلص من أسرة ديرمواس
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية
الجاليات المصرية في العواصم الأوروبية أثبتت مسؤوليتهم الوطنية عبر وقفات سلمية مشرفة
توك شو

كونوا من أهل الخير تجدوه..اللي معاك مش ليك| رسالة مؤثرة من عمرو الليثي

كريم محمد

أكد الإعلامي عمرو الليثي، أن رصيد الإنسان الحقيقي لا يُقاس بالأموال، بل بالمحبة التي يتركها في قلوب المحتاجين والبسطاء.

وقال الليثي خلال حلقة الأحد من برنامج "أبواب الخير"، إن الرصيد الحقيقي لأي إنسان موجود في قلوب الغلابة، والناس الطيبة البسيطة.. والسر الحقيقي في ما تقدمه للناس، لا ما تملكه.

وأضاف «الليثي» : "أنت تعطي والله يرزق، تسند والله يعين، تمنح والله يكافئك.. لأن ما معك ليس لك، بل لمن يحتاجه"، متابعا : "كل ما تنفقه ظاهريًا تخسره، لكن في الحقيقة تكسبه في ميزان العطاء والثواب.. العطاء عبادة وزيادة، فلا تبخل على محتاج لأنك في الواقع أنت من يحتاجه.. محتاج ثواب، وراحة ضمير، ورضا من رب كريم".

الستر نعمة عظيمة

وتطرق عمرو الليثي خلال الحلقة إلى مفهوم الستر، معتبرًا أنه نعمة عظيمة قد لا يدركها كثيرون، قائلاً:"قوت يومك ستر من الجوع، وصحتك ستر من المرض، وذنب لم يُفضح ستر من الله، وحبك للخير ستر من الفساد"، مشددا على أن الستر لا يكون فقط في الأمور المادية، بل في سلامة القلب ونقاء النية، مرددا: "كونوا من أهل الخير.. تجدوه".

عمرو الليثي أبواب الخير البسطاء الستر

تارا عماد
صورة من اللقاء
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
