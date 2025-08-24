كونوا من أهل الخير تجدوه..اللي معاك مش ليك| رسالة مؤثرة من عمرو الليثي

أكد الإعلامي عمرو الليثي، أن رصيد الإنسان الحقيقي لا يُقاس بالأموال، بل بالمحبة التي يتركها في قلوب المحتاجين والبسطاء.

وقال الليثي خلال حلقة الأحد من برنامج "أبواب الخير"، إن الرصيد الحقيقي لأي إنسان موجود في قلوب الغلابة، والناس الطيبة البسيطة.. والسر الحقيقي في ما تقدمه للناس، لا ما تملكه.

وأضاف «الليثي» : "أنت تعطي والله يرزق، تسند والله يعين، تمنح والله يكافئك.. لأن ما معك ليس لك، بل لمن يحتاجه"، متابعا : "كل ما تنفقه ظاهريًا تخسره، لكن في الحقيقة تكسبه في ميزان العطاء والثواب.. العطاء عبادة وزيادة، فلا تبخل على محتاج لأنك في الواقع أنت من يحتاجه.. محتاج ثواب، وراحة ضمير، ورضا من رب كريم".

الستر نعمة عظيمة

وتطرق عمرو الليثي خلال الحلقة إلى مفهوم الستر، معتبرًا أنه نعمة عظيمة قد لا يدركها كثيرون، قائلاً:"قوت يومك ستر من الجوع، وصحتك ستر من المرض، وذنب لم يُفضح ستر من الله، وحبك للخير ستر من الفساد"، مشددا على أن الستر لا يكون فقط في الأمور المادية، بل في سلامة القلب ونقاء النية، مرددا: "كونوا من أهل الخير.. تجدوه".