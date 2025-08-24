قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحلة تحولت لكارثة.. القصة الكاملة لمأساة شاطئ أبو تلات
أنا مش مافيا.. سارة خليفة: فلوسي لا دعارة ولا مخدرات
إيهاب واصف: خفض الفائدة الأمريكية يدعم صعود الذهب
نرجوكم ساعدونا ..النيابة العامة توجه تحذيرا شديدا بسبب ضرب الحيوانات
الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية وعودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية
مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة
العثور على جثمان طفل غريق داخل ترعة القباحي بالأقصر |ما القصة ؟
دعمًا لفلسطين .. تظاهرات حاشدة في أستراليا وسط توتر دبلوماسي مع إسرائيل
حلوى المولد تتحدى الغلاء.. 15% زيادة في الإنتاج هذا العام
رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد: نتطلع لتعزيز التعاون مع مركز البحوث الزراعية المصري
iOS 26 يمنح “فايس تايم” تصميما جديدا كليا وميزات ذكية غير مسبوقة
تشييع جنازة الفنان الراحل بهاء الخطيب وسط غياب تام للنجوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

من مسجد عمرو بن العاص.. ختام تصفيات المجموعة الأولى لبرنامج دولة التلاوة

هاجر ابراهيم

قالت شيرين مجدي، مراسلة "إكسترا نيوز"، إن  أروقة مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة ستشهد اليوم التصفيات الأولية لمسابقة "دولة التلاوة"، التي تنظمها وزارة الأوقاف بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمشاركة متسابقين من خمس محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، بني سويف، والفيوم، وتهدف هذه المبادرة الكبرى إلى اكتشاف أبرز المواهب القرآنية، وتطوير قدراتهم في فنون التلاوة، حفاظًا على ريادة المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم على مستوى العالم.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن المسجد شهد منذ ساعات الصباح الأولى توافد أعداد كبيرة من المشاركين، الذين حرصوا على إبراز بطاقاتهم الرسمية واستلام استمارات المشاركة، بانتظار دورهم لعرض تلاواتهم أمام لجنة متخصصة، وتُقيّم اللجنة أداء المتسابقين بناءً على سلامة التلاوة، وجودة الأداء، وإتقان أحكام التلاوة، بالإضافة إلى جمال الصوت، وسط أجواء روحانية تتردد فيها آيات الذكر الحكيم بأصوات عذبة.

وتابعت أنه من المقرر أن يحصل الفائز بالمركز الأول في فرع التجويد على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، وهي نفس قيمة الجائزة للفائز الأول في فرع الترتيل، فيما يحصل أصحاب المركز الثاني على 500 ألف جنيه، والمركز الثالث على 250 ألف جنيه. وتقام هذه المسابقة على مستوى الجمهورية في سبعة مراكز مختلفة، وتستمر التصفيات حتى الثالث من سبتمبر المقبل. وسنوافيكم بكافة المستجدات في النشرات الإخبارية القادمة.

عمرو بن العاص القاهرة دولة التلاوة وزارة الأوقاف الأوقاف فنون التلاوة

