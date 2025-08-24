بيت العائلة المصرية في لندن: نحن فى ظهر القيادة السياسية ونؤيدها ونقف ضد أعداء الوطن

أكد مصطفى رجب، رئيس بيت العائلة المصرية فى لندن، أن المصريين في لندن استجابوا للنداء لتنظيم وقفة تضامنية وأتوا من أماكن بعيدة على مختلف الأعمار، مما يؤكد حب المصريين لوطنهم.

وقال مصطفى رجب، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الإخوان متفرغين ويحصلون على أموال لتشويه صورة مصر، ونحن فى ظهر القيادة السياسية ونؤيدها، ونقف ضد أعداء الوطن.

وتابع رئيس بيت العائلة المصرية فى لندن، أن الجالية المصرية كان عليها واجب بأن تقف ضد تصرفات جماعة الإخوان وتجنيدهم لجنسيات أخرى وتدريبهم تحت التعاطف مع القضية الفلسطينية