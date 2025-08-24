ختام تصفيات المجموعة الأولى من برنامج دولة التلاوة بمحافظة القاهرة

رصدت شيرين مجدي مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، الفعاليات الختامية للتصفيات الأولية لمسابقة "دولة التلاوة" المقامة في مسجد عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة، تحت رعاية وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بمشاركة متسابقين من 5 محافظات هي: القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف.

وأكدت شيرين مجدي، في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذه المسابقة أضخم مسابقة قرآنية تلفزيونية في تاريخ مصر، حيث تهدف إلى اكتشاف أفضل المواهب الصوتية في تلاوة القرآن الكريم في فرعي التجويد والترتيل، وتنمية قدراتهم لترسيخ المدرسة المصرية في فن التلاوة والحفاظ على ريادتها العالمية.

وتابعت، أن هذه المبادرة تأتي استمرارًا لمسيرة أعلام دولة التلاوة المصرية الذين ارتبطت أصواتهم بالوجدان العربي والإسلامي، مثل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ محمود خليل الحصري وغيرهم من رموز التلاوة المصرية الذين خلّدوا أسماءهم في تاريخ القراءة القرآنية.

وذكرت أن الأجواء داخل مسجد عمرو بن العاص اتسمت بروح إيمانية خاشعة، حيث توافد المتسابقون من مختلف الأعمار دون قيود عمرية محددة، ليصل عدد المشاركين إلى نحو 14 ألف متسابق، وحرص المنظمون على تسجيل بيانات المشاركين من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد، ثم ملء الاستمارة المخصصة للمسابقة بانتظار الدخول إلى لجنة التحكيم وتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وأشارت مجدي إلى أن المنافسة بين المتسابقين اتسمت بالقوة والإبداع، إذ تميزت الأصوات بعذوبتها وقدرتها على التنقل بين المقامات الصوتية المختلفة. وقد جرى تقييم الأداء وفق معايير دقيقة شملت جودة الصوت وسلامة التلاوة ودقة الأحكام.