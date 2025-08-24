رئيس بيت العائلة المصرية في لندن: المصريون يوجهون رسالة دعم للدولة والقضية الفلسطينية

أكد مصطفى رجب، رئيس بيت العائلة المصرية في لندن، أن الوقفات التضامنية التي نظمتها الجاليات المصرية في عدد من المدن الأوروبية مؤخرًا، وعلى رأسها لندن، حملت رسائل قوية وواضحة، أبرزها الدعم الكامل للدولة المصرية ومواقفها السياسية، لا سيما في ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه الوقفات تمثل ردًا مباشرًا على محاولات التشويه التي يقودها أعداء الوطن في أوروبا، مؤكدًا أن الجاليات المصرية تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، وتثق في قراراتها وقدرتها على حماية أمن مصر واستقرارها.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز، أن بريطانيا تُعد ساحة مهمة للصراع الإعلامي والسياسي، حيث استغل تنظيم الإخوان الإرهابي مساحة الحرية والدعم المالي والإعلامي لترويج الأكاذيب، إلا أن المصريين في بريطانيا لا يقفون مكتوفي الأيدي، مضيفا "رغم محدودية إمكانياتنا، فإننا نتصدى لمحاولاتهم بكل ما نملك، ووجودنا أصبح مزعجًا لهم مثل الشوكة في الحلق، ونحن نحقق نتائج ملموسة في توصيل الحقيقة إلى المجتمع البريطاني والإعلام الغربي".

كما شدد على أهمية دور الشباب المصري من الجيل الثاني في الخارج، مشيدًا بالمشاركة اللافتة للشباب في الوقفة الأخيرة بلندن، والتي وصفها بأنها من أقوى الفعاليات التضامنية، معربا عن سعادته بوعي الشباب الذي عبّر عنه أحد المشاركين بكلمة مؤثرة، "طالما أن لدينا هذا الوعي بين شبابنا، فأنا مطمئن على مستقبل مصر في الخارج، نحن قمنا بدورنا كجيل أول، والآن حان وقت الشباب ليكملوا المسيرة".