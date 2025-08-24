قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير
مكالمة رسمية.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد
ضبط متردد اعتدى على طبيب امتياز بمستشفى سيد جلال وأحدث له جرح قطعي
آخر موجة في أغسطس .. موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس
توقعات بخفض الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقبل
وزير الخارجية يتابع مشروع توثيق المستندات ذات القيمة التاريخية
بعد واقعة الطالبة عائشة.. السجن والغرامة عقوبة اختراق حسابات التنسيق
إعلام حوثي: القصف الإسرائيلي استهدف محطة شركة النفط في العاصمة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع "الدلتا الجديدة"
حقنة فيلر مغشوشة وغيبوبة.. كواليس التحقيق في مأساة عروس المهندسين.. صور
بعد نشر الواقعة على صدى البلد.. ضبط المتهم بتهديد الفنان طارق ريحان
توك شو

رئيس بيت العائلة المصرية في لندن: المصريون يوجهون رسالة دعم للدولة والقضية الفلسطينية

مصطفى رجب رئيس بيت العائلة المصرية في لندن
مصطفى رجب رئيس بيت العائلة المصرية في لندن
علي مكي

أكد مصطفى رجب، رئيس بيت العائلة المصرية في لندن، أن الوقفات التضامنية التي نظمتها الجاليات المصرية في عدد من المدن الأوروبية مؤخرًا، وعلى رأسها لندن، حملت رسائل قوية وواضحة، أبرزها الدعم الكامل للدولة المصرية ومواقفها السياسية، لا سيما في ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه الوقفات تمثل ردًا مباشرًا على محاولات التشويه التي يقودها أعداء الوطن في أوروبا، مؤكدًا أن الجاليات المصرية تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، وتثق في قراراتها وقدرتها على حماية أمن مصر واستقرارها.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز، أن بريطانيا تُعد ساحة مهمة للصراع الإعلامي والسياسي، حيث استغل تنظيم الإخوان الإرهابي مساحة الحرية والدعم المالي والإعلامي لترويج الأكاذيب، إلا أن المصريين في بريطانيا لا يقفون مكتوفي الأيدي، مضيفا "رغم محدودية إمكانياتنا، فإننا نتصدى لمحاولاتهم بكل ما نملك، ووجودنا أصبح مزعجًا لهم مثل الشوكة في الحلق، ونحن نحقق نتائج ملموسة في توصيل الحقيقة إلى المجتمع البريطاني والإعلام الغربي".

كما شدد على أهمية دور الشباب المصري من الجيل الثاني في الخارج، مشيدًا بالمشاركة اللافتة للشباب في الوقفة الأخيرة بلندن، والتي وصفها بأنها من أقوى الفعاليات التضامنية، معربا عن سعادته بوعي الشباب الذي عبّر عنه أحد المشاركين بكلمة مؤثرة، "طالما أن لدينا هذا الوعي بين شبابنا، فأنا مطمئن على مستقبل مصر في الخارج، نحن قمنا بدورنا كجيل أول، والآن حان وقت الشباب ليكملوا المسيرة".

بيت العائلة المصرية مصطفى رجب لندن

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

والد الطالبة عائشة

مينفعش أضرها.. والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته

شاكر محظور

مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

خلال الجلسة

وزير داخلية إيطاليا يتباهى بطرد 200 لاجئ.. ومسؤولة تحذر أوروبا من "كارثة ديموغرافية"

أرشيفية

إحباط محاولة تهريب ذخائر مخبأة داخل براميل من سوريا إلى لبنان.. صور

أرشيفية

فوق الأرض وتحتها.. جيش الاحتلال يكشف ملامح خطته للهجوم على غزة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

