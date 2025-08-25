هبوط أسعار الدواجن والبانيه بعد انخفاض الأعلاف

تشهد أسعار الدواجن والبيض خلال الآونة الأخيرة انخفاضا ملحوظا بالبورصة والأسواق مما يمثل فرصة للمستهلك، لكن هذه الأسعار قد تشكل أزمة للمربين، الذين يخضعون بالنهاية لسياسة العرض والطلب.

أسباب هبوط أسعار الأعلاف

وفى هذا الصدد ، ذكر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن السبب الرئيسي في هبوط أسعار الدواجن والبيض هو انخفاض أسعار الأعلاف بسبب الحملات الفجائية وتكثيف حملات التفتيش على مخازن الأعلاف مما ترتب عليها زيادة في كميات المعروض بالأسواق بأسعار منخفضة.

وقال " فاروق" خلال تصريحات له، إن زيادة المعروض من الأعلاف أسفر عن انخفاض أسعارها حوالى 2000 جنيه بالطن ومن المعروف أن الأعلاف تمثل 70% من تكلفة الدواجن .

وأشار "وزير الزراعة " إلي أن الوزارة حريصة على استقرار الأسعار وتحقيق التوازن المفروض بين المستهلك والمربي .

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين في مصر، بالمزارع والأسواق.

أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 62 جنيها بعدما وصل إلى 66 جنيها أى انخفضت حوالى 4 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 60 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

وانخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 100 جنيه بعدما كان سعرها 105 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

بينما ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 100 إلى 85 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

واستقر سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 110 جنيهات.

كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض 120 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 140 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 125 جنيها.