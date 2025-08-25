ريبيرو يكشف سر اختيار الشناوي لمباراة الأهلي وغزل المحلة

كشف خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، عن سبب اختيار محمد الشناوي للمشاركة في حراسة المرمى أمام غزل المحلة.

وقال ريبيرو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: “لا يمكن تقييم اللاعبين بشكل فردي والأسبوع الماضي كان صعبًا للغاية على محمد الشناوي كابتن الفريق بسبب وفاة والده، ولكنه قائد صاحب شخصية قوية وقد ظهر متماسكًا ويحظى بثقة كبيرة وقد سبق وأن قدم الكثير من المستويات المميزة”.

وتابع: “لا يوجد اتفاق على إشراك أي منهما في عدد معين من المباريات (مباراتين) ومشاركة الآخر نفس العدد، الحارس الذي اختاره أنا والجهاز هو من سيشارك”.

وأضاف ريبييرو: “تركيزنا كبير للغاية في الفترة المقبلة، ويتم العمل بشكل مستمر على تحسين الأداء والنتائج بشكل عام”.