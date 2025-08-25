اسكواد حلو سابق سِنُّه.. ماذا قال خالد الغندور عن تعادل الأهلي وغزل المحلة؟

علق الإعلامي الرياضي خالد الغندور، على تعادل النادي الأهلي أمام غزل المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الغندور، عبر حسابه على فيسبوك: "الاسكواد ده حلو سابق سِنُّه، زيزو خارج نطاق الخدمة، وفقدان نقطتين أمام فريق دفاعي منظم قبل مباراة قمة مع بيراميدز".

وانتهت مباراة الأهلي وغزل المحلة بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وسيطر النادي الأهلي علي مجريات المباراة خلال الـ 90 دقيقة.

واهدر لاعبو الأهلي على مدار 90 دقيقة العديد من الفرص الكبيرة وسط بسالة دفاعية لخط ضهر فريق غزل المحلة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأهلي وغزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وشهدت المباراة هجوما ضاغطا من الأهلي، وفي المقابل بسالة دفاعية من جانب دفاع غزل المحلة.

وكاد تريزيجيه أن يُحرز الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة، إلا أنها ارتطمت بالعارضة.