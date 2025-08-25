إنتر ميلان يعلن رحيل كريستيان أصلاني معارًا إلى تورينو

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، انتقال لاعب وسطه الألباني كريستيان أصلاني إلى صفوف تورينو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع بند يتيح للأخير شراء اللاعب بشكل نهائي.

أصلاني، البالغ من العمر 22 عامًا، انضم إلى الإنتر في صيف 2022 قادمًا من إمبولي، وشارك مع الفريق في 99 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 آخرين.

كما كان له دور في تتويج "النيراتزوري" بلقب الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا، إلى جانب الفوز بكأس السوبر الإيطالي مرتين.

وتأتي خطوة رحيل أصلاني في ظل تدعيم إنتر خط وسطه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بصفقتين جديدتين، بضم كل من بيتار سوسيتش وأندي ضيوف، ما قلّص من فرص مشاركة اللاعب الألباني بشكل منتظم في الموسم الجديد.

وفي سياق اخر، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن احتمالية رحيل المدافع الفرنسي بنجامين بافارد عن إنتر، وسط اهتمام من برشلونة بالتعاقد معه خلال الميركاتو الجاري.

وبحسب صحيفة ElDesmarque الإسبانية، فإن بافارد أبدى انفتاحه لفكرة الانتقال إلى برشلونة، معتبرًا أن مشروع النادي الكتالوني يلبي طموحاته، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا، ويعد اللاعب الفرنسي خيارا مرنا للبارسا، نظرا لإجادته اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.