منتخب ناشئي الطائرة يهزم المغرب ويواصل انتصاراته ببطولة إفريقيا في تونس

واصل منتخب مصر للناشئين تحت 16 عامًا عروضه القوية في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة حاليًا في تونس؛ بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي بتفوقه على منتخب المغرب بنتيجة (3-1) في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: (25-20، 22-25، 25-18، 25-21).

ويعزز هذا الانتصار الجديد من ثقة "شباب الفراعنة" ويدفعهم لمواصلة المنافسة بقوة على حصد اللقب القاري، وسط دعم جماهيري وإصرار كبير من اللاعبين والجهاز الفني.



وفي سياق متصل،فاز منتخب مصر للناشئات تحت 16 عاما على نظيره الجزائري بنتيجة (3-0)، ليحصد الانتصار الثاني على التوالي في مشواره بالبطولة.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: (25-17، 25-19، 25-14).

وافتتح منتخبا مصر للكرة الطائرة تحت 16 عامًا (بنين وبنات) مشوارهما في بطولة إفريقيا، المقامة حاليًا في تونس خلال الفترة من 22 حتى 31 أغسطس الجاري، بانتصارين مهمين عززا من حظوظهما في المنافسة على اللقب القاري.

ففي منافسات الناشئين، حقق "شباب الفراعنة" فوزًا مثيرًا على منتخب الجزائر بنتيجة (3-2) بعد لقاء ماراثوني قوي، أظهر خلاله اللاعبون روحًا قتالية عالية وإصرارًا على حسم المباراة لصالحهم.

أما ناشئات مصر، فقد استهللن مشوار البطولة بانتصار مستحق على منتخب مدغشقر بنتيجة (3-0)، بعد أداء مميز كشف عن تفوق فني وبدني واضح منذ بداية اللقاء وحتى نهايته، ليؤكدن جاهزيتهن للمنافسة بقوة على اللقب.

وتمنح هذه الانطلاقة القوية المنتخبات المصرية دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المشوار بثقة نحو منصات التتويج، في ظل دعم الاتحاد المصري للكرة الطائرة ورغبته في الحفاظ على الريادة الإفريقية وصناعة جيل جديد من الأبطال.

البعثة المصرية في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

الإعلامية منى عبد الكريم- أمين صندوق الاتحاد.



الجهاز الفني للناشئين:

محمد اللقاني: مدير فني

محمد بخيت: مدرب عام

إبراهيم محمد: محلل تقني

مصطفى يسري: أخصائي إصابات وتأهيل

محمد أحمد دسوقي: حكم مرافق



قائمة اللاعبين:

سيف الدين أحمد – عمر وائل – عمر رضا – سليم محمد – محمد رامي – زياد محمد – محمد يوسف – يوسف سامح – حسن خالد – ياسين تاج الدين – علي أحمد – عمر أحمد.

الجهاز الفني للناشئات:

تهاني طوسون: مديرة فنية

نشأت طلعت: مدرب عام

عمرو ربيع: محلل تقني

د. أشرقت ناصر: أخصائية علاج طبيعي

مروة محمود حسني: حكم مرافق



قائمة اللاعبات:

فاطيما أحمد – فاطمة شوشة – رودينا محمد – كارلا أيمن – لمار أسامة – ريناد أحمد – ريناد وائل – جود عماد الدين – تالية العوضي – إيلاف محمد – لينة محمد – كرمة عبد المنعم.

وتتولى أماني رشيد مهمة المسؤول الإداري للبعثة.