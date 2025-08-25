بيان رسمي من أرسنال بشأن نجم الفريق.. تفاصيل

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، في بيان رسمي، بأن لاعبه وقائد الفريق النرويجي مارتن أوديجارد، لن يتواجد في متجر الفريق اليوم، للتوقيع على قمصان الفريق.

وتعرض أوديجارد لإصابة على مستوى الكتف، خلال مواجهة ليدز يونايتد، أول أمس السبت، وغادر على أثرها المباراة، في الدقيقة 37.

وقال آرسنال، في بيان رسمي: "نظرًا لتلقي مارتن أوديجارد العلاج اللازم بعد مباراتنا ضد ليدز يونايتد يوم السبت، قررنا للأسف تأجيل ظهوره في متجر "ذا أرموري" اليوم الإثنين".

وختم البيان: "نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه ذلك، وسنوافيكم بآخر المستجدات حول موعد ومكان ظهوره الخاص في الوقت المناسب".

جدير بالذكر، أن آرسنال اكتساح ضيفه ليدز بخماسية نظيفة، سجلها جوراين تيمبر (هدفين) وفيكتور جيوكيريس (هدفين) وبوكايو ساكا.