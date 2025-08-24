قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء شهر ربيع الأول .. كلمات تفتح لك الأبواب المُغلقة ببركة سيدنا النبي
خبير تنمية بشرية: مشاركة الزوجة في مصاريف المنزل «تطوّع» وليس واجبًا |فيديو
شيكابالا: عايز أشطب من حياتي خناقاتي مع جماهير الأهلي
قرار عاجل بشأن حظر التيك توك والتطبيقات المشابهة له من مصر
الأهلي يفاوض إمام عاشور للتجديد حتى 2030.. وشوبير يكشف التفاصيل
فنانة مصرية تحكي رحلتها من طفولة صعبة في الغربة إلى التمثيل بألمانيا |فيديو
موقع عبري: محاولة إسرائيلية لاغتيال رئيس أركان الحوثيين في اليمن باءت بالفشل
الإسماعيلي في اختبار صعب أمام طلائع الجيش بحثًا عن أول انتصار بالدوري
بعد غرق 6 طلاب.. استمرار رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمي لليوم الثاني
انطلاق جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ خارج مصر غدا.. وهذه شروط فوز المرشحين
100 مليون جنيه حشيش| إحالة تشكيل عصابي شديد الخطورة للمحاكمة الجنائية
خريطة مرورية لـ شوارع القاهرة والجيزة
رياضة

خالد طلعت يثير الجدل بشأن ماكس دومين لاعب آرسنال

ماكس دومين
ماكس دومين
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت منشوراً بشأن ماكس دومين لاعب ارسنال ومحمد هاني نجم الأهلي.

وكتب خالد طلعت:"ماكس دومين لعب مع ارسنال النهارده في الدوري الانجليزي وعنده ١٥ سنة .. واحنا محمد هاني عنده ٣٠ سنه وبنقول عليه لسه ناشئ".

ويعتبر الدوري الإنجليزي الممتاز أحد أبرز وأقوى الدوريات الكروية في العالم، بل يُوصف غالبًا بأنه الأكثر إثارة ومتعة بفضل قوته التنافسية وشعبيته العالمية الجارفة، حيث يضم البريميرليج أفضل النجوم والمدربين، وتتميز الكرة الإنجليزية بالإيقاع السريع، والقوة البدنية، والحماس الجماهيري الذي يملأ مدرجات الملاعب العريقة مثل "أولد ترافورد" و"آنفيلد" و"ستامفورد بريدج"، ويتابعها ويعشقها الملايين من الوطن العربي. 

استهل فريق أرسنال مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 بانتصار ثمين على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "أولد ترافورد".

انطلاقة مثالية في الموسم الجديد

سجل المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري هدف الفوز للمدفعجية في الدقيقة الثالثة عشرة من عمر المباراة، ليمنح فريقه انطلاقة مثالية في الموسم الجديد.

تشكيل الفريقين

تشكيل مانشستر يونايتد 

دخل مانشستر يونايتد اللقاء تحت قيادة المدرب روبن أموريم بالتشكيل التالي:

ألتاي بايندير – يورو – دي ليخت – شاو – دالوت – كاسيميرو – برونو فرنانديز – دورجو – ماونت – كونيا – مبيومو.

تشكيل أرسنال

بينما اعتمد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على التشكيلة الآتية:

رايا – كالافيوري – جابرييل – ساليبا – وايت – ديكلان رايس – زوبيمندي – أوديجارد – مارتينيلي – فيكتور جيوكيريس – بوكايو ساكا.

مانشستر يونايتد بين الماضي والحاضر

أنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وهو ما دفع الإدارة إلى دعم الصفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية بصفقات هجومية جديدة مثل براين مبيومو، بنجامين سيسكو، وماتيوس كونيا، أملاً في تحسين الأداء والعودة للمنافسة.

طموحات أرسنال

على الجانب الآخر، حافظ أرسنال على تواجده في المراكز المتقدمة خلال المواسم الثلاثة الماضية، بعدما أنهى كل منها في المركز الثاني، ويطمح المدرب أرتيتا هذا الموسم إلى كسر سلسلة الإخفاقات واقتناص اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ سنوات طويلة.

التاريخ ينحاز لليونايتد

رغم سقوطه في المباراة الافتتاحية، يبقى التاريخ في مصلحة مانشستر يونايتد، إذ التقى الفريقان في 223 مواجهة سابقة، فاز اليونايتد في 95 مباراة مقابل 80 انتصارًا لأرسنال و48 تعادلاً.

وسجل لاعبو الشياطين الحمر 353 هدفًا، بينما أحرز لاعبو أرسنال 324 هدفًا، ويظل واين روني الهداف التاريخي لهذه القمة.

