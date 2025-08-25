خبطتين في الراس.. بيراميدز يتلقي أول هزيمة بالدوري ويفقد الشيبي بمواجهة الأهلي

نجح مودرن سبورت في تحقيق الفوز على بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

أحرز غنام محمد هدف تقدم مودرن سبورت في الدقيقة 10 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مودرن سبورت عن طريق علي فوزي على رأس غنام محمد الذي سدد كرة رائعة لتسكن الشباك.

ونجح علي فوزي في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعد تصويبة رائعة من علامة الجزاء لصالح مودرن سبورت، حيث سدد كرة على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك.

وأشهر الحكم محمد الغازى، البطاقة الحمراء لـ محمد الشيبي لاعب بيراميدز في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

ونجح كريم حافظ في إحراز الهدف الأول لنادي بيراميدز من ركلة جزاء في الوقت بدل من الضائع.

ويغيب الشيبي عن مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري، المقرر لها يوم 30 أغسطس الجاري؛ للإيقاف.

وبهذه النتيجة رفع مودرن سبورت رصيده إلى 7 نقاط، بينما تجمد بيراميدز عند 5 نقاط.

وخاض بيراميدز المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي



بدلاء بيراميدز:

محمود جاد - أسامة جلال - محمود دونجا - كريم حافظ - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - مروان حمدي.

بينما خاض مودرن سبورت، المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي

خط الوسط: أحمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، غنام محمد، محمد مسعد

خط الهجوم: محمود ممدوح، حسام حسن