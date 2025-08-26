قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شواطئ برائحة الموت.. منع نزول المصطافين بعد المواعيد الرسمية للسباحة في الإسكندرية
الصحة العالمية تطالب بوقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في غزة
انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل
وداعاً للمحتالين.. جوجل تضيف خاصية جديدة تتيح التحقق من هوية المتصل
خطوات وأوراق استخراج رخصة القيادة 2025 .. تعرف عليها
انتصار تكشف لصدى البلد كواليس و أسرار شخصيتها في مسلسل ولد بنت شايب
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين محمد صبري نائبًا لرئيس البورصة المصرية
تبدأ من 500 ألف جنيه.. اركب سيارة فرنسية كاملة أوتوماتيك | سوق المستعمل
أدعية الفجر المستجابة كما وردت عن النبي.. داوم على قراءتها
بسبب حرب غزة.. صندوق الثروة النرويجي يقرر التخارج من مجموعات مصرفية إسرائيلية
طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لتشغيل النت
رياضة

إسلام فتحي: وجود زيزو وعاشور في الأهلي خلق أزمات بغرفة خلع الملابس

زيزو وإمام
زيزو وإمام
رباب الهواري

كشف إسلام فتحي نجم النادي الزمالك السابق عن وجود عدة أزمات داخل جدران النادي الأهلي بسبب الثنائي إمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

وقال فتحي في تصريحاته لستاد المحور: وجود إمام عاشور وأحمد سيد زيزو داخل النادي الأهلي خلق أزمات كبيرة في غرفة خلع الملابس، بسبب الامتيازات الكثيرة التي حصل عليها الثنائي بالمقارنة بباقي اللاعبين.

وتابع: علاء عبد العال يمتلك مدرسة خاصة في التدريب تعتمد على غلق المساحات والتحولات السريعة من خلال بعض العناصر في الخط الأمامي، وهذا ما أظهره اليوم فريق المحلة أمام الأهلي.

وواصل: محمد مجدي أفشة أفضل من طاهر محمد طاهر وأحمد سيد زيزو على المستوى الفني، ومفيد لفريق الأهلي.

زيزو إمام عاشور الأهلي أخبار الأهلي صفقات الأهلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد