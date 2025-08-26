إسلام فتحي: وجود زيزو وعاشور في الأهلي خلق أزمات بغرفة خلع الملابس

كشف إسلام فتحي نجم النادي الزمالك السابق عن وجود عدة أزمات داخل جدران النادي الأهلي بسبب الثنائي إمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

وقال فتحي في تصريحاته لستاد المحور: وجود إمام عاشور وأحمد سيد زيزو داخل النادي الأهلي خلق أزمات كبيرة في غرفة خلع الملابس، بسبب الامتيازات الكثيرة التي حصل عليها الثنائي بالمقارنة بباقي اللاعبين.

وتابع: علاء عبد العال يمتلك مدرسة خاصة في التدريب تعتمد على غلق المساحات والتحولات السريعة من خلال بعض العناصر في الخط الأمامي، وهذا ما أظهره اليوم فريق المحلة أمام الأهلي.

وواصل: محمد مجدي أفشة أفضل من طاهر محمد طاهر وأحمد سيد زيزو على المستوى الفني، ومفيد لفريق الأهلي.