برلمان

سؤال فى النواب حول تعدى أصحاب المطاعم والمقاهى على الشوارع بعواصم المحافظات

محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
ماجدة بدوى

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس الوزراء لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، بشأن انتشار ظاهرة احتلال الشوارع والتعدي على الأرصفة من أصحاب المطاعم والمقاهي بغالبية عواصم المحافظات، وبالأخص في محافظتي القاهرة والجيزة .

مشيراً الى أن غالبية عواصم المحافظات تشهد وبشكل أوضح في محافظتي القاهرة والجيزة، انتشارًا واسعًا لظاهرة تعدي أصحاب المطاعم والمقاهي على الأرصفة، بل واحتلال أجزاء كبيرة من الشوارع العامة بوضع الكراسي والطاولات والمظلات
وقال الدكتور محمد عبد الحميد : إن هذه الظاهرة الخطيرة وغير المسبوقة تسبب فى مشكلات متعددة فى مقدمتها إعاقة حركة المشاة، وإجبارهم على السير في نهر الطريق بما يعرض حياتهم للخطر وتعطيل حركة المرور نتيجة تضييق حارات السير والإضرار بالمظهر الحضاري للمدن وتشويه المنظر العام إضافة إلى مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لاستخدام الشوارع والأرصفة مؤكداً أنه على الرغم من وجود قوانين واضحة تحظر هذه الممارسات، فإن هذه الظاهرة تتنامى يومًا بعد يوم، في ظل غياب واضح للإجراءات الحاسمة أو ضعف الرقابة والمتابعة.
وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً : ما هي خطط الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة على مستوى الجمهورية، خاصة في القاهرة والجيزة؟
وما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية لتفعيل قرارات الإزالة والتحرير الفوري للمخالفات؟ وهل هناك تنسيق فعّال بين أجهزة المحليات ومديريات الأمن لتنفيذ القانون على أرض الواقع؟ وما هي العقوبات المقررة حاليًا على المتعدين على الأرصفة والشوارع، وهل هناك نية لتغليظها؟
كما تساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً : هل لدى الحكومة خطة بديلة أو مقترحات لتوفير مساحات بديلة آمنة لأصحاب هذه الأنشطة دون الإضرار بحقوق المشاة أو الحركة المرورية؟
وما هو دور المحافظين ورؤساء الأحياء في الرقابة المستمرة وضمان عدم عودة التعديات بعد إزالتها؟ وهل يتم تأجير هذه الأماكن لأصحاب المطاعم والمقاهى ؟ مطالباً بسرعة التحرك من الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة

