قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة فتح الفلسطينية: تحركات مصر تجاه غزة «تخيف نتنياهو»
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الثالثة والعشرين استعدادا لتحركها من مصر إلى غزة
قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر
إيران تكشف حقيقة اغتيال دولة الاحتلال لرئيسي العام الماضي
أستراليا تطرد السفير الإيراني وتدرج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب
رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم
النقل تطلق إعلان وظائف جديدة بمشروع المونوريل شرق النيل
انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة أسرتي قوتي برعاية السيدة انتصار السيسي
الأسطورة على حساب الدباغ.. موعد مباراة الزمالك وفاركو والقنوات الناقلة
أخطاء لا تقع بها خلال التسجيل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 26-8-2025
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على المنشآت الرياضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل ما تنزل.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

قبل ما تنزل.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة الثلاثاء
قبل ما تنزل.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة الثلاثاء
إسلام دياب

شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة حالة من السيولة المرورية، صباح اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، مع وجود كثافات في بعض المناطق وسط انتشار رجال الأمن لتسيير حركة المركبات وتقليل الكثافات.

وظهرت حالة من السيولة المرورية أعلى كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت سيولة نسبية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

كما ظهرت سيولة نسبية بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، وانتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة، ويشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهرت انسيابية في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما عيّنت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع استكمال الأعمال الإنشائية التي تتم في شارع الهرم من سهل حمزة حتى ومبي بشارع الهرم بسبب مترو الانفاق. 

شوارع ميادين القاهرة الجيزة الحالة المرورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

أسعار الدواجن

هبوط أسعار الدواجن والبانيه بعد انخفاض الأعلاف

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ترامب

ترامب يكشف موعد النهاية الحاسمة للعدوان على غزة

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

يقام بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر... وزارة الثقافة تنظم مؤتمرا دوليا بشمال سيناء حول الصناعات الثقافية والإبداعية وأبعادها التنموية

محافظ الغربية

لتخرج بصورة مشرفة.. الغربية تعلن انتهاء الاستعداد لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ

غزة

تحذير فلسطيني: إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح لإخضاع الشعب

بالصور

بالبطاطس والقرع.. طريقة عمل الانتركوت

طريقة عمل الانتركوت
طريقة عمل الانتركوت
طريقة عمل الانتركوت

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

اطفال المنيا
اطفال المنيا
اطفال المنيا

بدون مكياج.. أول ظهور لأنغام بالساحل الشمالي بعد رحلتها العلاجية

انغام
انغام
انغام

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

فيديو

حقيقة وظيفة سما المصري

ياسمين الخطيب ترد بشكل غير متوقع على عرض شغل سما المصري بـ50 ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد