خرجوهم من الشباك.. إنقاذ سكان شقة التهمتها النيران بجوار مستشفى ناهيا.. صور

أنقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة سكان شقة في منطقة ناهيا بمدينة كرداسة بعد اشتعال النيران بها واحتجازهم بداخلها، وقد أسفر الحريق عن إصابة شخصين بحالة اختناق وتم نقلهما إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مركز شرطة كرداسة بورود بلاغ يفيد باشتعال حريق في شقة بالقرب من مستشفى ناهيا التابعة لمركز كرداسة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها.

وصعد بعض الأهالي إلى شرفة الشقة التي تقع في الطابق الأول علوي للمساهمة في إخماد النيران بطفايات الحريق حتى وصلت سيارات الإطفاء وتم اخماد النيران وانقاذ قاطني الشقة.

وأسفر الحريق عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.