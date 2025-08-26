قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تدعو الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة
مظاهرات صباحية في تل أبيب لإجبار نتنياهو على وقف الحرب وإعادة الأسرى
محدش بلغه بموعد وصولها.. 5 أدلة على استمرار خلاف أنغام مع والدها
العد التنازلي لصيف 2025.. نجم سهيل يعلن عن نهاية الفصل
خيانة للصحفيين بغزة.. تفاصيل إستقالة صحفية كندية من رويترز
توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه
الأهلي يوضح موقفه من ريبيرو قبل مواجهة بيراميدز
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025
مستقبل الطلاب بـ2500 جنيه.. موظفان في مدرسة بالوراق يبيعان أوراق إجابات الامتحانات
مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه
طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية
مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

خرجوهم من الشباك.. إنقاذ سكان شقة التهمتها النيران بجوار مستشفى ناهيا.. صور

لقطة من الحريق
لقطة من الحريق
ندى سويفى

أنقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة سكان شقة في منطقة ناهيا بمدينة كرداسة بعد اشتعال النيران بها واحتجازهم بداخلها، وقد أسفر الحريق عن إصابة شخصين بحالة اختناق وتم نقلهما إلى المستشفى. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مركز شرطة كرداسة بورود بلاغ يفيد باشتعال حريق في شقة بالقرب من مستشفى ناهيا التابعة لمركز كرداسة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها. 

وصعد بعض الأهالي إلى شرفة الشقة التي تقع في الطابق الأول علوي للمساهمة في إخماد النيران بطفايات الحريق حتى وصلت سيارات الإطفاء وتم اخماد النيران وانقاذ قاطني الشقة. 

وأسفر الحريق عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

الحريق حريق الحماية المدنية الجيزة كرداسة

مرور ميداني لزراعة الشرقية للنهوض بالمحاصيل الصيفية بمركزي ديرب نجم والإبراهيمية

زراعة الشرقية

سلطات وشوربة ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

شيفروليه تتوقف عن إنتاج أشهر سياراتها بسبب خطر احتراقها فجأة

شيفروليه كورفيت

زوجة الأب والعيش المسموم.. القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| خبراء السموم يكشفون سر تأثيره ومحاولة الإنقاذ

وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

