محافظ أسيوط: استمرار أعمال تطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات للحفاظ على الرقعة الزراعية

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مواصلة أعمال تطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات بما يضمن وصول مياه الري حتى نهايات الترع وتسهيل حركة النقل للمواطنين، فضلاً عن الحفاظ على المظهر الحضاري وحماية الرقعة الزراعية. يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

نزع الحشائش ورفع المخلفات من الترع

وأوضح محافظ أسيوط أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري برئاسة المهندس حاتم عبد الصبور، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لري أسيوط بقيادة المهندس أبو العيون عرفات، تواصل أعمال المرور والمتابعة الميدانية لعمليات التطهير الجارية بهندسة ري أسيوط، إلى جانب تطهيرات حجز بويط، وذلك ضمن الحملات المستمرة لنزع الحشائش ورفع المخلفات من الترع والمصارف باستخدام معدات الري المتنوعة من كباشات وصنادل وحفارات طويلة الأذرع.

تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تضع على عاتقها تقديم خدمات أفضل للمواطنين في مختلف القطاعات، من بينها قطاع الري الذي يبذل جهوداً كبيرة لدعم المزارعين والحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.

كما جدد المحافظ دعوته للمواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تخص هذا القطاع عبر الخطوط الساخنة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة (114 – 088/2135858 – 088/2135727)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) أو عبر البوابة الإلكترونية www.shakwa.eg،مؤكداً أن قنوات التواصل مفتوحة على مدار 24 ساعة لتلقي ومتابعة الشكاوى.