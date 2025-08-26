قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرشحة للكونجرس في تكساس تتقرب للاحتلال الإسرائيلي بحرق القرآن
35 مليون دولار استثمارات تركية في صناعة المنسوجات والملابس بالقنطرة غرب.. 2000 فرصة عمل جديدة
بكفالة 20 مليون دولار .. إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 62,819 شهيدًا و158,629 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023
خاص| رئيس مياه الإسكندرية: حل أزمة شقة الفنان توفيق عبدالحميد وتركيب العداد مرة أخرى
رئيس البورصة: سنعمل على تعزيز مكانة السوق المصرية وجذب طروحات جديدة
تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025.. ارتفاع قياسي بنسبة 66%
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال
وزارة الصحة بغزة: 17 شهيدًا و122 مصابًا في قصف إسرائيلي خلال 24 ساعة
الحكومة تحذر: رابط الإلكتروني مزيف ووهمي منسوب لوزارة التضامن لصرف منح مالية
الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة "الحدث اليوم" بسبب "كلام في الكورة"
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 3700 طن مساعدات في «زاد العزة» الـ 23 إلى غزة
محافظات

محافظ أسيوط: استمرار أعمال تطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات للحفاظ على الرقعة الزراعية

استمرار أعمال تطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات بأسيوط
استمرار أعمال تطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مواصلة أعمال تطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات بما يضمن وصول مياه الري حتى نهايات الترع وتسهيل حركة النقل للمواطنين، فضلاً عن الحفاظ على المظهر الحضاري وحماية الرقعة الزراعية. يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

نزع الحشائش ورفع المخلفات من الترع

وأوضح محافظ أسيوط أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري برئاسة المهندس حاتم عبد الصبور، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لري أسيوط بقيادة المهندس أبو العيون عرفات، تواصل أعمال المرور والمتابعة الميدانية لعمليات التطهير الجارية بهندسة ري أسيوط، إلى جانب تطهيرات حجز بويط، وذلك ضمن الحملات المستمرة لنزع الحشائش ورفع المخلفات من الترع والمصارف باستخدام معدات الري المتنوعة من كباشات وصنادل وحفارات طويلة الأذرع.

تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تضع على عاتقها تقديم خدمات أفضل للمواطنين في مختلف القطاعات، من بينها قطاع الري الذي يبذل جهوداً كبيرة لدعم المزارعين والحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.

كما جدد المحافظ دعوته للمواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تخص هذا القطاع عبر الخطوط الساخنة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة (114 – 088/2135858088/2135727)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) أو عبر البوابة الإلكترونية www.shakwa.eg،مؤكداً أن قنوات التواصل مفتوحة على مدار 24 ساعة لتلقي ومتابعة الشكاوى.

