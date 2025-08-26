قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الصحة: 110 آلاف زيارة للمنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان منذ إطلاقها

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 110,270 زيارة للمنصة الإلكترونية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، منذ إطلاقها في مارس 2022 وحتى أغسطس 2025. 

تأتي هذه الإحصائية في إطار جهود الوزارة لتعزيز خدمات الدعم النفسي وعلاج الإدمان، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بتوفير خدمات استشارية وعلاجية مجانية وتوعية المواطنين بأهمية الصحة النفسية.

‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنصة استقبلت 27,477 استبيانًا إلكترونيًا مكتمل البيانات، فيما قدمت أكثر من 12,846 جلسة علاجية افتراضية للمستخدمين. 

وأشار إلى أن المنصة تُعد أداة رائدة لتقديم الدعم النفسي وعلاج الإدمان بسهولة وسرية تامة.

‎من جانبها، أكدت الدكتورة وسام أبو الفتوح، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن المنصة جذبت 69% من الإناث مقابل 31% من الذكور، مع نسبة 82% من غير المتزوجين مقارنة بـ 18% من المتزوجين. 

وأضافت أن فئة المراهقين والشباب شكلت النسبة الأكبر من المستخدمين، بينما بلغت نسبة غير العاملين 63% مقابل 37% من العاملين. مشيرة إلى أن المنصة تقدم خدماتها المجانية لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين في مصر، مما يجعلها الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط.

‎وقالت الدكتورة أبو الفتوح: “نسعى من خلال المنصة إلى تمكين المواطنين من الحصول على خدمات الصحة النفسية بسهولة وسرية، مع ضمان جودة الخدمة من خلال تطوير مستمر للمنصة وتدريب الأطباء والأخصائيين.”ودعت المواطنين إلى زيارة المنصة عبر الرابط: https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar للاستفادة من خدماتها المتنوعة.

‎وأضافت أن الأمانة العامة تعقد اجتماعات دورية لمناقشة تحسين الأداء، تذليل العقبات التقنية والفنية، وزيادة عدد المعالجين المؤهلين، بهدف تقديم تجربة متميزة للمستخدمين.

المنصة الإلكترونية للصحة النفسية الصحة الإدمان علاج الإدمان الأطباء المعالجين المؤهلين

