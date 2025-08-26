قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تدعو الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة
مظاهرات صباحية في تل أبيب لإجبار نتنياهو على وقف الحرب وإعادة الأسرى
محدش بلغه بموعد وصولها.. 5 أدلة على استمرار خلاف أنغام مع والدها
العد التنازلي لصيف 2025.. نجم سهيل يعلن عن نهاية الفصل
خيانة للصحفيين بغزة.. تفاصيل إستقالة صحفية كندية من رويترز
توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه
الأهلي يوضح موقفه من ريبيرو قبل مواجهة بيراميدز
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025
مستقبل الطلاب بـ2500 جنيه.. موظفان في مدرسة بالوراق يبيعان أوراق إجابات الامتحانات
مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه
طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية
مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة: توزيع تكليف أعضاء المهن الصحية وفقًا للاحتياجات الفعلية

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا بديوان الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة مستجدات ملف تكليف أعضاء المهن الصحية، وبحث آليات التوزيع العادل لهم على المنشآت الصحية، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية.

‎وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ركز على تطوير سياسات القوى البشرية الصحية، وضمان التوزيع الأمثل لجميع أعضاء المهن الصحية، بهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وتمت مناقشة آليات تجميع الاحتياجات من خلال مخاطبة المديريات والجهات المعنية، مع توجيهات الوزير بإجراء حصر شامل لعدد الخريجين من مختلف التخصصات الصحية، والاحتياجات الفعلية، وعدد المكلفين، إلى جانب دراسة معدلات الاعتذارات خلال السنوات الخمس الماضية، لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تدعم آليات التوزيع المستقبلية.

‎وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تناول وضع آليات واضحة لتوزيع أعضاء المهن الصحية وفقًا للاحتياجات الفعلية، لضمان تحقيق العدالة في التوزيع وتوفير خدمات صحية بجودة عالية.

تعزيز كفاءة المنظومة الصحية

وشمل ذلك مطابقة أعداد الخريجين مع الاحتياجات في التخصصات والمناطق المختلفة، مع الالتزام بتطبيق معايير دقيقة للتوزيع والمتابعة والتقييم، لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية.

‎حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، ومنال مأمون، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء المهن الصحية المنشآت الصحية وزير الصحة والسكان العلمين

