قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تتأثر الأسعار في مصر بسبب الأزمات العالمية؟ فيديو
الكسبان علي الأرض ..تعليق من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم
متظاهرون يغلقون شوارع في مدينة حيفا شمالي إسرائيل للمطالبة بإعادة المحتجزين
أزمة قلبية مفاجئة.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل
مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك
قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على حيي الزيتون والصبرة في مدينة غزة
بعد استهداف صحفيين في غارة على "ناصر الطبي".. نتنياهو يثير الجدل بتعليق جديد
عبدالعال يفتح النار: محمد بن رمضان لاعب وهمي والأهلي اتخدع فيه
صحة غزة: بنوك الدم في المستشفيات تعاني من نقص حاد وخطير
الصحة : خفض نسب القيصرية إلى 30% بحلول 2027
مصادر طبية: 22 شهيدا في غارات للاحتلال على عدة مناطق بغزة منذ فجر اليوم
تواصل التصويت للمصريين بالأردن في اليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة : خفض نسب القيصرية إلى 30% بحلول 2027

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

 تفقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان- خلال زيارتها الميدانية لمحافظة سوهاج- مستشفى طهطا العام وعدداً من الوحدات الصحية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، لمتابعة جودة الخدمات الطبية وتعزيز الجهود في القضايا السكانية وصحة الأم والطفل.

وذكر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارة شملت وحدة رعاية طفل سوهاج شرق، حيث راجعت نائب الوزير غرف المشورة، واصفة إياها بـ”قلب الصحة في مصر”، وأكدت ضرورة المتابعة المستمرة مع الأمهات، حماية حقوق الطفل الصحية، وتسجيل الحالات إلكترونياً وورقياً. كما تفقدت عيادات الحمل والأسنان والأطفال، واطمأنت على توافر الأجهزة والمستلزمات، موجهة بإرسال أجهزة أكسجين فائضة لأقسام الطوارئ وإنشاء غرفة سونار مستقلة مع فصل أدوات التعقيم.

عدم تفعيل عيادة المراهقين والشباب

وشملت الجولة وحدتي الديابات والحواويش الصحية، حيث رصدت الدكتورة الألفي تحديات مثل عدم تفعيل عيادة المراهقين والشباب وضعف استخدام الأجهزة اللوحية بسبب مشكلات الإنترنت، موجهة بسرعة معالجة هذه الملاحظات لضمان انتظام الخدمات.

في مستشفى طهطا العام، تفقدت وحدة رعاية حديثي الولادة تمهيداً لتقسيمها إلى ثلاث مستويات وفق المعايير الطبية، وتابعت تطبيق برنامج “الحضانة صديقة الأم والطفل” وإجراءات مكافحة العدوى، موجهة بتسريع خروج الحالات المستقرة. كما اطلعت على غرف الولادة الطبيعية والمشورة والرضاعة الطبيعية، وأشادت بمستوى الخدمات، مع فحص عدد من الأطفال والتأكيد على أهمية التوثيق الدقيق وسرعة الاستجابة في الطوارئ.

وعقدت  اجتماعاً مع رؤساء أقسام النساء والتوليد بالمستشفى، ناقشت خلاله ارتفاع معدلات الولادات القيصرية ووفيات حديثي الولادة، موضحة خطط الوزارة لرقمنة خدمات الرعاية، تطبيق برنامج “البارتوجرام” إلكترونياً، وإطلاق مبادرة “بداية آمنة” لتشجيع الولادة الطبيعية وخفض نسب القيصرية إلى 30% بحلول 2027، مع تعزيز خدمات تنظيم الأسرة.

وفي سياق متصل، شاركت نائب الوزير في لقاء مجتمعي نظمه المجلس القومي للسكان بمدينة أخميم، بحضور الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وقيادات تنفيذية ودينية.

 واستعرضت أهمية الفترة من الحمل حتى سن السادسة في بناء صحة الطفل، مؤكدة على الرضاعة الطبيعية الحصرية، تحاليل ما قبل الزواج، وتناول حمض الفوليك قبل الحمل. كما دعت إلى منع زواج القاصرات قبل سن 18، تقليل الولادات القيصرية غير المبررة، وتعزيز الولادة الطبيعية، مشيرة إلى دور مبادرة “الألف يوم الذهبية” في حماية صحة الطفل، وحملة “طفولتها حقها” للتصدي لزواج الأطفال ورفع الوعي بمخاطره.

وزير الصحة مستشفى طهطا الوحدات الصحية القضايا السكانية سوهاج وزير الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ترامب

ترامب يكشف موعد النهاية الحاسمة للعدوان على غزة

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

بالصور

عيوب خطيرة تستدعي سحب سيارات مرسيدس وأستون مارتن من الأسواق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه

تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه
تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه
تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه

نشرة المرأة والمنوعات.. بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للإعلامي عاطف كامل.. كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

لمحاربة نقص الحديد.. طريقة عمل عصير البرتقال بالبنجر

عصير البرتقال بالبنجر الشمندر
عصير البرتقال بالبنجر الشمندر
عصير البرتقال بالبنجر الشمندر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد