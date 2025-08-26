ظهور نادر لحيوان "الضبع السيناوي" في طابا

شهدت مدينة طابا ظهور نادر لحيوان الضبع السيناوي بالقرب من موقف طابا.

وشاهد الكثير من السائقين في مدينة طابا ظهور الضبع السيناوي.

وقد حصل موقع "صدى البلد" الإخباري علي صور لذلك الضبع السيناوي الذي يظهر بشكل متكرر في وديان طابا.

وقال محمد حسن جبلي الدليل البدوي بجنوب سيناء إن الضبع السيناوي يظهر في أماكن كثيرة وخاصة في الوديان الجبليه.

وينتشر الضبع المخطط و المرقط في شبه جزيرة سيناء وأجزاء من مصر والشرق الأوسط وهو من فصيلة الضبعيات.

ويعتمد في الغذاء علي بقايا الحيوانات أو صيد القوارض والطيور والزواحف واحيانا يقتات من الفواكه.

ويعيش الضبع السيناوي في المناطق الجبلية و الصخرية وشبه الصحراوية وهو نادر نسبيا في سيناء.

ومصنف الضبع السيناوي انه قريب من التهديد عالميا بسبب تراجع أعداده نتيجة فقدان الموائل . .