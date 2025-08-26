تعليم البحر الأحمر يواصل لقاءاته التعريفية بنظام البكالوريا الجديد

واصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، عقد لقاءاتها التعريفية الخاصة بنظام البكالوريا الجديد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وترأست فايزة أحمد، مدير المديرية، اجتماعًا موسعًا لمديري المدارس التجريبية المتميزة للغات، بحضور محمود عثمان مدير إدارة التجريبيات، ومحمود تاج مدير إدارة التواصل والدعم للمعلمين، حيث جرى استعراض آليات تطبيق النظام الجديد والرد على استفسارات الحضور.

وأكدت فايزة أحمد أن الوزارة تعمل على ضمان تطبيق نظام البكالوريا بكفاءة، من خلال التنسيق المستمر مع وزارة التعليم العالي وإشراك جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، مشيرة إلى أن النظام الجديد يمثل بديلًا شاملًا للثانوية العامة التقليدية.

ويهدف النظام إلى إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات العصر والاندماج في سوق العمل العالمي، مع التركيز على تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليلي لدى الطلاب بعيدًا عن الحفظ والتلقين، كما يوفر خيارات تعليمية متنوعة قائمة على التقييم المستمر.

وأضافت أن فلسفة البكالوريا ترتكز على دمج المواد العلمية والأدبية والفنية في إطار تعليمي متكامل، مع منح الطلاب وأولياء الأمور حرية الاختيار بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم.