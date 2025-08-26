نجم ريال مدريد يوافق على الانتقال إلى مارسيليا

وافق داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، على الانضمام إلى صفوف أولمبيك مارسيليا الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: “رسميا: ”سيبايوس قال نعم للانتقال إلى أولمبيك مارسيليا".

وقرر سيبايوس مغادرة ريال مدريد بعد تأكد خروجه من حسابات تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، في الموسم الجديد.

ريال مدريد الأعلى إنفاقا على الرواتب عالميا

في سياق آخر، تصدر نادي ريال مدريد قائمة الأندية الأعلى دفعا للرواتب في العالم، وفق تقرير نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية استناداً إلى بيانات مالية متخصصة.

وأظهر التقرير أن متوسط الرواتب داخل صفوف الفريق الملكي لموسم 2025-2026 بلغ نحو 11.2 مليون يورو سنوياً لكل لاعب، ما يجعله في صدارة الترتيب بفارق مريح عن أقرب منافسيه، على الرغم من أنه ليس الأكثر إنفاقاً على صفقات التعاقدات مقارنة بأندية أخرى مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين أو باريس سان جيرمان الفرنسي.

ورغم أزماته الاقتصادية المستمرة، جاء برشلونة في المركز الثاني بمتوسط راتب سنوي يقدر بـ 7.91 مليون يورو لكل لاعب.