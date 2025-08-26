بتروجيت في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري

أقيمت أمس الاثنين ٤ مواجهات قوية ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز حيث تعادل الأهلي مع غزل المحلة سلبيًا بينما نجح وادي دجلة في الفوز على زد بنتيجة 2-1.

وحقق مودرن سبورت فوز ثمين على بيراميدز بنتيجة 2-1، بينما خطف بتروجت الانتصار على المقاولون العرب بهدف نظيف.



اختتمت مباريات الجولة أمس بمفاجأة ، بعدما قاد هدف وحيد فريق بتروجت للفوز على المقاولون العرب.

هذا الانتصار منح الفريق صدارة جدول الدوري برصيد 8 نقاط





ترتيب جدول الدوري المصري

1-بتروجيت 8 نقاط

2- المصري البورسعيدي 7 نقاط

3- الزمالك 7 نقاط .

4- مودرن سبورت 7 نقاط

5- الأهلي 5نقاط .

6- زد 5 نقاط .

7- الجونة 5 نقاط .

8- بيراميدز 5 نقاط

9-إنبي 5 نقاط .

10-حرس الحدود

11- سيراميكا كليوباترا .

12- غزل المحلة 4 .

13- وادي دجلة 4نقاط

14- الإسماعيلي 4 نقاط

15-الاتحاد السكندري 4 نقاط .

16-طلائع الجيش 4 نقاط

17- سموحة 3 نقاط

18- البنك الاهلي 3 نقاط

19- كهرباء الإسماعيلية نقطتين

20- المقاولون العرب نقطتين

21- فاركو نقطة