بتروجيت في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري

أقيمت أمس الاثنين ٤ مواجهات قوية ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز حيث تعادل الأهلي مع غزل المحلة سلبيًا بينما نجح وادي دجلة في الفوز على زد بنتيجة 2-1.
وحقق مودرن سبورت فوز ثمين على بيراميدز بنتيجة 2-1، بينما خطف بتروجت الانتصار على المقاولون العرب بهدف نظيف.
اختتمت مباريات الجولة أمس بمفاجأة ، بعدما قاد هدف وحيد فريق بتروجت للفوز على المقاولون العرب.
هذا الانتصار منح الفريق صدارة جدول الدوري برصيد 8 نقاط
ترتيب جدول الدوري المصري
1-بتروجيت 8 نقاط
2- المصري البورسعيدي 7 نقاط
3- الزمالك 7 نقاط .
4- مودرن سبورت 7 نقاط
5- الأهلي 5نقاط .
6- زد 5 نقاط .
7- الجونة 5 نقاط .
8- بيراميدز 5 نقاط
9-إنبي 5 نقاط .
10-حرس الحدود
11- سيراميكا كليوباترا .
12- غزل المحلة 4 .
13- وادي دجلة 4نقاط
14- الإسماعيلي 4 نقاط
15-الاتحاد السكندري 4 نقاط .
16-طلائع الجيش 4 نقاط
17- سموحة 3 نقاط
18- البنك الاهلي 3 نقاط
19- كهرباء الإسماعيلية نقطتين
20- المقاولون العرب نقطتين
21- فاركو نقطة