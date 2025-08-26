كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وفاركو في الدوري

يواجه فريق الكرة بنادى الزمالك نظيره فاركو المقرر إقامتها على ستاد السلام فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو بالدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وفاركو بالدوري المصري

صفقات الزمالك وفاركو

وتعاقد الزمالك مع 10 صفقات وهم: "مهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، الفلسطيني آدم كايد، المغربي عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل، عدي الدباغ، والبرازيلي خوان ألفينا".

بينما تعاقد فاركو مع يوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلي ومصطفى طارق من البنك الأهلي وأحمد رفاعي من الزمالك وإسلام المزين وأحمد دعدور وكريم الطيب وحسين حسني والأنجولي تيو فرنانديز كما رحل الثنائي عمرو ناصر وأحمد شريف عن فاركو إلى نادي الزمالك