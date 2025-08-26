انطلاق المعسكر الأول لتدريب قادة أندية شباب بريكس بلس بمراكز الشباب

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات المعسكر الأول لتدريب قادة أندية شباب بريكس+ BRICS Youth Clubs داخل مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، وذلك من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، ومكتب مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، وبالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وتضمن اليوم الأول جلسة افتتاحية، واستعراض برنامج المعسكر والأهداف الخاصة به، إلى جانب كلمات قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن أندية شباب بريكس+ تمثل أحد الأندية النوعية الجديدة داخل مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، والتي تأتي في إطار انضمام مصر رسمياً لتجمع "بريكس"، ومشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأخيرة بروسيا الاتحادية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن أندية شباب بريكس بلس تهدف إلى رفع وعي الشباب المصري بتجمع بريكس وأبعاده الاستراتيجية، وإكسابهم المعارف والمهارات في مجالات التعليم والتدريب، ريادة الأعمال، العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الصحة والرياضة، والخدمة العامة والتطوع.

وشهد انطلاق المعسكر كل من الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، والأستاذة راندا البيطار مدير عام برلمان الشباب والطلائع، وعدد من الشخصيات العامة وخبراء مجلس شباب بريكس، ومجموعة من الشباب من محافظات القاهرة الكبرى.