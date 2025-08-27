عرضت فضائية “يورونيوز" تقريرا بعنوان، نيروبي تنتفض نصرة لغزة.. مسيرة في العاصمة الكينية تنديدا بالحرب على القطاع.

ووفقا للتقرير، مئات الأشخاص ساروا وركبوا في نيروبي يوم الأحد في احتجاج يعبر عن التضامن مع الفلسطينيين، بينما تستمر الحرب في غزة مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين.



قاد راكبو الدراجات النارية والسيارات مسيرة عبر شوارع العاصمة الكينية وهم يلوّحون بالأعلام الفلسطينية، بينما هتف البعض “حرّروا، حرّروا فلسطين”.

وقالت الناشطة شاكيرا وافولا للحشد: “يجب أن تتوقف الإبادة الجماعية في فلسطين. الأطفال يموتون، النساء يعانين”.

وقد لقي أكثر من 300 فلسطيني مصرعه جراء الجوع وسوء التغذية منهم 117 طفلا.