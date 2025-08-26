النرويج تختار فيلم «Sentimental Value» لتمثيلها في سباق الأوسكار 2026

أعلنت اللجنة النرويجية للأفلام اختيار فيلم «Sentimental Value» للمخرج يواكيم ترييه ليكون ممثل النرويج الرسمي في فئة أفضل فيلم دولي ضمن جوائز الأوسكار 2026.

ويأتي هذا الترشيح بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في المهرجانات العالمية، وعلى رأسها مهرجان كان السينمائي.

الفيلم حصد جائزة الـGrand Prix في مهرجان كان السينمائي 2025، ليصبح أول عمل نرويجي ينال هذه الجائزة المرموقة.



وقد قوبل عرضه العالمي بعاصفة من التصفيق استمرت 19 دقيقة، ما يعكس قوّة تأثيره العاطفي على الجمهور والنقاد معًا.

تدور أحداث «Sentimental Value» حول شقيقتين تلتقيان بوالدهما المخرج السينمائي الغائب عن حياتهما منذ سنوات، بعد وفاة والدتهما.



يحاول الأب لمّ شملهما من جديد عبر مشروع فيلم سينمائي، في سرد يمزج بين المشاعر العائلية المعقدة والفن كوسيلة للمصالحة.



يرى نقاد السينما أن الفيلم لا يقتصر حضوره على فئة الفيلم الدولي فحسب، بل يملك حظوظًا للوصول إلى ترشيحات أخرى مثل أفضل ممثلة وأفضل سيناريو، ليواصل بذلك رفع اسم السينما النرويجية على الساحة العالمية.



ومن المقرر عرض فيلمSentimental Value ضمن العروض الأجنبية في الدورة المقبلة من مهرجان الجونة السينمائي.